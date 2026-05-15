Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/putin-utverzhdil-edinye-bazovye-mery-podderzhki-dlya-uchastnikov-svo-1156058318.html
Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единых базовых мерах поддержки участников СВО. Документ опубликован на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T21:35
2026-05-15T21:35
новости
владимир путин (политик)
закон и право
помощь бойцам сво
новости сво
ветераны сво
герои сво
участники сво
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единых базовых мерах поддержки участников СВО. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.В тексте документа отмечается, что принимается он "в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и другим категориям лиц...".Указом устанавливается, что единые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ участникам СВО и лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе провокаций на границе и территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.А также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооруженных сил или воинских формирований ДНР и ЛНР в соответствии с решением органов государственной власти, начиная с мая 2014 года, и членам семей перечисленных категорий граждан, в том числе погибших и умерших в связи с выполнением задач.Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации в числе единых базовых мер поддержки рекомендовано установить: оказание в приоритетном порядке социальной помощи и бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи; предоставление вне очереди санаторно-курортного лечения; предоставление льготы при посещении региональных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, выставок и просветительских мероприятий; обеспечение субсидией в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подключение домовладения к газораспределительным сетям и прочее.Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в тексте документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), закон и право, помощь бойцам сво, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, общество
Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО

Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО для всех регионов РФ

21:35 15.05.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единых базовых мерах поддержки участников СВО. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В тексте документа отмечается, что принимается он "в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и другим категориям лиц...".
Указом устанавливается, что единые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ участникам СВО и лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе провокаций на границе и территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
А также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооруженных сил или воинских формирований ДНР и ЛНР в соответствии с решением органов государственной власти, начиная с мая 2014 года, и членам семей перечисленных категорий граждан, в том числе погибших и умерших в связи с выполнением задач.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации в числе единых базовых мер поддержки рекомендовано установить: оказание в приоритетном порядке социальной помощи и бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи; предоставление вне очереди санаторно-курортного лечения; предоставление льготы при посещении региональных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, выставок и просветительских мероприятий; обеспечение субсидией в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подключение домовладения к газораспределительным сетям и прочее.
Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в тексте документа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров
Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
 
НовостиВладимир Путин (политик)Закон и правоПомощь бойцам СВОНовости СВОВетераны СВОГерои СВОУчастники СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:35Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
21:26Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
21:21В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
21:0756 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
20:45Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
20:33Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
20:05Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
19:48Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
19:33Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
19:19Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
18:55Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине
18:35В Севастополе учреждены четыре новые медали
18:25На Украине отменили ограничения на выезд за границу
18:16Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА
18:03"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму
17:55В Евпатории задержали кладбищенского вандала
17:36От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году
17:21В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитарку
17:11Крымский мост сейчас – обстановка на вечер пятницы
17:02Рейд в Севастополе снова открыт
Лента новостейМолния