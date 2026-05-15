Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единых базовых мерах поддержки участников СВО. Документ опубликован на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T21:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единых базовых мерах поддержки участников СВО. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.В тексте документа отмечается, что принимается он "в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и другим категориям лиц...".Указом устанавливается, что единые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ участникам СВО и лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе провокаций на границе и территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.А также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооруженных сил или воинских формирований ДНР и ЛНР в соответствии с решением органов государственной власти, начиная с мая 2014 года, и членам семей перечисленных категорий граждан, в том числе погибших и умерших в связи с выполнением задач.Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации в числе единых базовых мер поддержки рекомендовано установить: оказание в приоритетном порядке социальной помощи и бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи; предоставление вне очереди санаторно-курортного лечения; предоставление льготы при посещении региональных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, выставок и просветительских мероприятий; обеспечение субсидией в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подключение домовладения к газораспределительным сетям и прочее.Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в тексте документа.

