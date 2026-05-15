Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-prieme-zhiteley-pridnestrovya-v-grazhdanstvo-rf-1156059018.html
Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T22:44
2026-05-15T22:46
приднестровье
владимир путин (политик)
закон и право
россия
гражданство
российское гражданство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_695527764ce6e182673594ac2e7b05ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Граждане Приднестровья смогут подать заявление в упрощенном порядке.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
приднестровье
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5ec964a63836b675335de010036f1bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приднестровье, владимир путин (политик), закон и право, россия, гражданство, российское гражданство
Материал дополняется
Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ

Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ

22:44 15.05.2026 (обновлено: 22:46 15.05.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Граждане Приднестровья смогут подать заявление в упрощенном порядке.
"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ <...> без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПриднестровьеВладимир Путин (политик)Закон и правоРоссияГражданствоРоссийское гражданство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:05Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
22:52Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
22:44Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
22:20Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти
22:16Россия и Украина обменялись телами погибших военных
21:57Что изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнение
21:35Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
21:26Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
21:21В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
21:0756 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
20:45Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
20:33Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
20:05Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
19:48Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
19:33Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
19:19Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
18:55Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине
18:35В Севастополе учреждены четыре новые медали
18:25На Украине отменили ограничения на выезд за границу
18:16Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА
Лента новостейМолния