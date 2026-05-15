Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Граждане Приднестровья смогут подать заявление в упрощенном порядке.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
Материал дополняется
Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ
22:44 15.05.2026 (обновлено: 22:46 15.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Граждане Приднестровья смогут подать заявление в упрощенном порядке.
"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ <...> без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
