https://crimea.ria.ru/20260515/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-prieme-zhiteley-pridnestrovya-v-grazhdanstvo-rf-1156059018.html

Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ

Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T22:44

2026-05-15T22:44

2026-05-15T22:46

приднестровье

владимир путин (политик)

закон и право

россия

гражданство

российское гражданство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_695527764ce6e182673594ac2e7b05ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Граждане Приднестровья смогут подать заявление в упрощенном порядке.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

приднестровье

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, владимир путин (политик), закон и право, россия, гражданство, российское гражданство