Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T14:17
2026-05-15T14:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Еремина.13 мая Вячеслав Гладков подал в отставку по собственному желанию. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук.14 мая Александр Богомаз был удостоен Ордена Александра Невского. Экс-главу Брянской области зарегистрировали депутатом Госдумы.
Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского

© max.ru/vvgladkovЭкс-глава Белгородской области Вячеслав Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Еремина.
"Указом главы государства Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского", - сказал Еремин на церемонии официального представления врио губернатора Александра Шуваева в правительстве Белгородской области.
13 мая Вячеслав Гладков подал в отставку по собственному желанию. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук.
14 мая Александр Богомаз был удостоен Ордена Александра Невского. Экс-главу Брянской области зарегистрировали депутатом Госдумы.
