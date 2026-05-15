Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

2026-05-15T14:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Еремина.13 мая Вячеслав Гладков подал в отставку по собственному желанию. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук.14 мая Александр Богомаз был удостоен Ордена Александра Невского. Экс-главу Брянской области зарегистрировали депутатом Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

