Подросток тяжело ранен в Херсонской области
16-летний подросток и мужчина тяжело ранены в результате атак ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T12:16
В Херсонской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на подростка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 16-летний подросток и мужчина тяжело ранены в результате атак ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Збурьевке Голопристанского района сброс боеприпаса с БПЛА ранил подростка 2010 года рождения. С множественными ранениями грудной клетки и гематомой глаза доставлен в Скадовскую больницу", - сообщил Сальдо на платформе МАКС.
Кроме того, в тяжелом состоянии после удара дрона в это же медучреждение попал и 40-летний житель села Виноградово, уточнил губернатор.
Обстрелы и сбросы взрывчатки с беспилотников повредили жилые дома в Брилевке, Новой Маячке, Ольгино и Озерном, многоквартирный дом и магазин автозапчастей в Виноградове, складское помещение в Дмитровке, здание сельского клуба в Костогрызове, газопровод в Брилевке, неэксплуатируемое здание на территории Скадовского дельфинария, перечислил он.
Также под вражеским огнем оказались Алешки, Горностаевка, Голая Пристань, Заводовка, Каиры, Песчановка, Подстепное, Саги, Солонцы.
Беспилотники били по Великой Лепетихе, Великому Клину, Гладковке, Голой Пристани, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Масловке, Михайловке, Нечаево, Новой Каховке, Обрывке, Песчановке, Песчаному, Подстепному, Пролетарке, Раденску, Рубановке, Сагам, Солонцам, Старой Збурьевке и Таврийску, обозначил Сальдо.
Ранее сообщалось
, что в результате атак украинских дронов на Херсонскую область два мирных жителя погибли, еще один ранен.
В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать
населенные пункты Херсонщины, в результате погибли два человека и ранены восемь.
