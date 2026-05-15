https://crimea.ria.ru/20260515/podrostok-tyazhelo-ranen-v-khersonskoy-oblasti-1156035416.html

Подросток тяжело ранен в Херсонской области

Подросток тяжело ранен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Подросток тяжело ранен в Херсонской области

16-летний подросток и мужчина тяжело ранены в результате атак ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T12:16

2026-05-15T12:16

2026-05-15T12:16

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

новые регионы россии

происшествия

обстрелы всу

новости

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155340875_0:318:1280:1038_1920x0_80_0_0_25044f0990d6bc7164962f841d13d34e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 16-летний подросток и мужчина тяжело ранены в результате атак ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в тяжелом состоянии после удара дрона в это же медучреждение попал и 40-летний житель села Виноградово, уточнил губернатор.Обстрелы и сбросы взрывчатки с беспилотников повредили жилые дома в Брилевке, Новой Маячке, Ольгино и Озерном, многоквартирный дом и магазин автозапчастей в Виноградове, складское помещение в Дмитровке, здание сельского клуба в Костогрызове, газопровод в Брилевке, неэксплуатируемое здание на территории Скадовского дельфинария, перечислил он.Также под вражеским огнем оказались Алешки, Горностаевка, Голая Пристань, Заводовка, Каиры, Песчановка, Подстепное, Саги, Солонцы.Беспилотники били по Великой Лепетихе, Великому Клину, Гладковке, Голой Пристани, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Масловке, Михайловке, Нечаево, Новой Каховке, Обрывке, Песчановке, Песчаному, Подстепному, Пролетарке, Раденску, Рубановке, Сагам, Солонцам, Старой Збурьевке и Таврийску, обозначил Сальдо.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских дронов на Херсонскую область два мирных жителя погибли, еще один ранен.В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонщины, в результате погибли два человека и ранены восемь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИДВ трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУВ Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости, новости сво