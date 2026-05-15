От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году - РИА Новости Крым, 15.05.2026
От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году
От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году
2026-05-15T17:36
17:36 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму построят более полусотни дорог и капитально отремонтируют учреждения здравоохранения и образования в рамках национальных проектов. Об этом проинформировал глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"В рамках развития дорожной инфраструктуры в текущем году запланировано строительство и ремонт 55 участков автомобильных дорог и 7 мостовых сооружений. Парк общественного транспорта пополнится 64 новыми автобусами", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

Также, по его словам, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" ведется работа по благоустройству общественных пространств в Керчи, Симферополе, Судаке, Феодосии, Евпатории, Бахчисарае и Ялте.
"В сфере здравоохранения начался капитальный ремонт поликлиник и лечебных корпусов в городах Феодосия, Красноперекопск, Белогорск, в Советском и Кировском районах", – продолжил глава Совмина.
Кроме того, выполняются ремонтные работы в шести дошкольных учреждениях, средней общеобразовательной школе №12 Симферополя, учебных корпусах Керченского морского колледжа и общежитии Симферопольского автотранспортного техникума.
В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств.
