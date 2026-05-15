Освобождение Чаривного в Запорожской области открыло путь на Орехов
Российские военные, освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные, освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова. Об этом сообщили в Минобороны.Орехов расположен около линии фронта и имеет важное значение - ВСУ используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же находятся пути снабжения передовых позиций противника.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.
Кадры освобождения населенного пункта Чаривное в Запорожской области
Освобождение Чаривного в Запорожской области позволило прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения к Орехову, сообщили в Минобороны РФ.
Освобождение Чаривного создало условия для продвижения в направлении Орехова - Минобороны