Освобождение Чаривного в Запорожской области открыло путь на Орехов
2026-05-15T13:42
Освобождение Чаривного в Запорожской области открыло путь на Орехов

13:42 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные, освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова. Об этом сообщили в Минобороны.
"Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки "Восток" позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова", — цитирует ведомство РИА Новости.
Орехов расположен около линии фронта и имеет важное значение - ВСУ используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же находятся пути снабжения передовых позиций противника.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.
