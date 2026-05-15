Новости СВО: потери украинской армии за неделю исчисляются тысячами - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Новости СВО: потери украинской армии за неделю исчисляются тысячами
За прошедшую неделю армия России освободила несколько населенных пунктов, продвинулась вглубь обороны противника, уничтожила боевиков нацбатальона "Кракен" и... РИА Новости Крым, 15.05.2026
Новости СВО: потери украинской армии за неделю исчисляются тысячами

13:23 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия России освободила несколько населенных пунктов, продвинулась вглубь обороны противника, уничтожила боевиков нацбатальона "Кракен" и ликвидировала 6785 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска освободили три населенных пункта – Чаривное в Запорожской области, Чайковку - в Харьковской области и Николаевку в ДНР.
Бойцы группировки "Север" уничтожили живую силу и технику четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен". Потери врага - свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял более 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Также уничтожили свыше 700 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 9 по 15 мая 2026 годаСводка Минобороны РФ за неделю с 9 по 15 мая 2026 года
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Всего на данном направлении противник потерял 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 1940 украинских солдат, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении Киев потерял более 300 военных, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
