Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Джанкое в ходе ночной погони задержали 17-летнего подростка, который пытался на машине уйти от преследования через гаражи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Инспекторы начали преследование нарушителя. К погоне оперативно подключился автопатруль ППС. Водитель в попытке уйти от сотрудников полиции неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу для других участников движения, отметили в ведомстве.В отношении несовершеннолетнего составлено несколько административных протоколов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности, добавили в МВД по РК.

