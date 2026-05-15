Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
2026-05-15T07:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Джанкое в ходе ночной погони задержали 17-летнего подростка, который пытался на машине уйти от преследования через гаражи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Инспекторы начали преследование нарушителя. К погоне оперативно подключился автопатруль ППС. Водитель в попытке уйти от сотрудников полиции неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу для других участников движения, отметили в ведомстве.В отношении несовершеннолетнего составлено несколько административных протоколов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности, добавили в МВД по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе КрымаПод Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в автоВ Севастополе пьяный мотоциклист полчаса уходил от полицейской погони
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Джанкое в ходе ночной погони задержали 17-летнего подростка, который пытался на машине уйти от преследования через гаражи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Ночью в районе 2:40 на переулке Удовицкого в Джанкое экипаж Госавтоинспекции предпринял попытку остановить автомобиль ВАЗ-2107. Однако водитель требование проигнорировал и резко увеличил скорость", - говорится в сообщении.
Инспекторы начали преследование нарушителя. К погоне оперативно подключился автопатруль ППС. Водитель в попытке уйти от сотрудников полиции неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу для других участников движения, отметили в ведомстве.
Полицейским удалось заблокировать машину в гаражном кооперативе. За рулем "семерки" оказался 17-летний подросток, не имевший водительских прав.
В отношении несовершеннолетнего составлено несколько административных протоколов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности, добавили в МВД по РК.
