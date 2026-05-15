https://crimea.ria.ru/20260515/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-vrazheskie-bespilotniki-1156045188.html

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

22 вражеских беспилотников сбили в пятницу над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T14:55

2026-05-15T14:55

2026-05-15T14:57

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

министерство обороны рф

крым

атаки всу

атаки всу на крым

черное море

пво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155721485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac4b1bc3fa532fe0eef4b693274d3901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 22 вражеских беспилотников сбили в пятницу над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам - были уничтожены 355 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, пво