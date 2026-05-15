На Украине отменили ограничения на выезд за границу
Украинские власти отменили все ограничения на выезд за границу для женщин. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
2026-05-15T18:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинские власти отменили все ограничения на выезд за границу для женщин. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.Ранее границу могли пересекать только отдельные категории украинок по специальным разрешениям, теперь ограничения сняты.О причинах отмены ограничений Свириденко не сообщила.Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко заявил, что сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала специальной военной операции.Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на профильных руководителей Украины сообщило, что население Украины на данный момент составляет не более 25 миллионов человек – вдвое меньше, чем на момент обретения независимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
