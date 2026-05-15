Минимальная безработица и рост ВВП – Путин оценил экономику России - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Минимальная безработица и рост ВВП – Путин оценил экономику России
Рост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась... РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Рост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по текущей ситуации в отечественной экономике.
"В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8 процентов, розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2 процента", - привел статистику минэкономразвития президент.
Прирост промышленного производства в марте, по словам российского лидера, составил 2,3 процента, а обрабатывающая промышленность росла еще более высокими темпами – 3 процента. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8 процента.
"Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный", - оценил президент такую статистику.
Он обратился к правительству РФ с поручением и дальше уделять первостепенное внимание вопросам поддержки экономического роста, чтобы положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. Также президент напомнил о грядущем Петербургском экономическом форуме, который пройдет в июне, и подчеркнул, что его программа будет обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики.
Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом Путину ранее докладывал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
