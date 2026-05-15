Минимальная безработица и рост ВВП – Путин оценил экономику России

Рост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась...

2026-05-15T13:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Рост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по текущей ситуации в отечественной экономике.Прирост промышленного производства в марте, по словам российского лидера, составил 2,3 процента, а обрабатывающая промышленность росла еще более высокими темпами – 3 процента. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8 процента."Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный", - оценил президент такую статистику.Он обратился к правительству РФ с поручением и дальше уделять первостепенное внимание вопросам поддержки экономического роста, чтобы положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. Также президент напомнил о грядущем Петербургском экономическом форуме, который пройдет в июне, и подчеркнул, что его программа будет обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики.Рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы. Об этом Путину ранее докладывал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции на 2026 годЕсть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидеромВ Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России

