Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа всегда дружеские и взаимоуважительные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 15.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа всегда дружеские и взаимоуважительные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.Говоря о так называемом "духе Анкориджа", глава МИД России подчеркнул, что на саммите в Аляске в августе 2025 года были достигнуты понимания и даже договоренности о базовых принципах урегулирования на Украине, которые были предложены Вашингтоном и поддержаны Москвой.Саммит Россия-США на АляскеВстреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.

