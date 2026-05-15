Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
Заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 15.05.2026
Заявления представителей ЕС о диалоге с Россией нельзя воспринимать всерьез – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.
"Вдруг они (европейцы – ред.) стали говорить: ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом: говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы. Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления", - сказал Лавров.
Он также напомнил, что те же еврочиновники неоднократно высказывались о "необходимости нанести России стратегическое поражение".
Кроме того, европейские элиты неоднократно доказали свою недоговороспособность, провалив свою роль гарантов и добросовестных посредников, добавил глава российского дипведомства.
Он подчеркнул, что РФ напрашивается в какие-то переговорные процессы с Европой.
"И ответ президента (РФ Владимира - ред.) Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять", - отметил министр.
Возобновление диалога Европы и России
В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными.
Президент Словакии Петер Пеллегрини 12 мая по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС. Но Путин отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера и допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.
