Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией

2026-05-15T11:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.Он также напомнил, что те же еврочиновники неоднократно высказывались о "необходимости нанести России стратегическое поражение".Кроме того, европейские элиты неоднократно доказали свою недоговороспособность, провалив свою роль гарантов и добросовестных посредников, добавил глава российского дипведомства.Он подчеркнул, что РФ напрашивается в какие-то переговорные процессы с Европой.Возобновление диалога Европы и РоссииВ европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными.Президент Словакии Петер Пеллегрини 12 мая по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС. Но Путин отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера и допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС "Игра на повышение" на Украине может дорого стоить Европе

