https://crimea.ria.ru/20260515/krymskomu-mostu-8-let-kak-soedinyali-berega-1156028672.html

Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега

Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега

Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T08:45

2026-05-15T08:45

2026-05-15T09:14

эксклюзивы риа новости крым

крымский мост

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

логистика

тамань

керчь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567949_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a5d4960e4f9d13cf78ba6f88eac3a133.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани. Главная транспортная артерияРеализация проекта строительства моста через Керченский пролив началась после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года с участием ведущих экспертов отрасли была детально проработана концепция транспортного перехода, определен подрядчик для проектирования и строительства моста, после чего началось возведение масштабного инфраструктурного объекта.Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью АксеноваМост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Автодорога начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, после чего пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Таким образом, попасть с одного берега Керченского пролива на другой можно за считанные минуты. После старта эксплуатации Крымский мост стал главной транспортной артерией, соединяющий Крым с остальной частью России.Крымский мост не препятствует судоходству в Керченском проливе — длина арочных пролетов 227 метров, высота над водой — 35 метров."Железный" характерСтроительство Крымского моста – проект, которому практически нет равных. Долгие годы люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова. Но реализовать проект удалось лишь после возвращения Крыма в состав России.Дни и ночи тысячи рабочих возводили масштабный по размерам и грандиозный по своей значимости объект. Автомобильную часть сдали на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Перед стартом движения специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части, которые подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.Крымский мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности.Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста установлены метеостанции, в том числе – на арке. Они предупреждают о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом всех видов нагрузок. Результаты наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.Железнодорожная часть Крымского моста была открыта в декабре 2019 года. 23 декабря президент открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Владимир Путин прибыл на станцию Тамань-пассажирская с крымской стороныБезопасность и новые правила проезда Крымского мостаС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260106/ot-avto-do-poezdov-kak-krymskiy-most-stal-simvolom-sovremennoy-rossii-1152217163.html

https://crimea.ria.ru/20180515/1114451596.html

https://crimea.ria.ru/20260310/kak-zaschischayut-krymskiy-most-bortnikov-rasskazal-o-novykh-sredstvakh-1153815133.html

https://crimea.ria.ru/20190924/1117371555.html

https://crimea.ria.ru/20251126/otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-elektromobiley-i-gibridov-v-2026-godu-1151201342.html

крымский мост

крым

тамань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, логистика, тамань, керчь