https://crimea.ria.ru/20260515/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-vecher-pyatnitsy-1156052414.html

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер пятницы

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Крымский мост сейчас – обстановка на вечер пятницы

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T17:11

2026-05-15T17:11

2026-05-15T17:11

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

керчь

тамань

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180478_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e7aaa28a2a61ce813f5a8f51f9b9201.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Отныне транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, транспорт