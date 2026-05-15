Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
2026-05-15T19:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
В Крыму хотят освободить управляющие компании от уплаты налога на добавленную стоимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Наши предложения касаются освобождения управляющих организаций, занятых обслуживанием многоквартирных домов... от уплаты налога на добавленную стоимость", – сказано в сообщении Константинова в его официальном канале в соцсети "МАКС".
Также, по его словам, предложено "наделить органы местного самоуправления возможностью выделения из местных бюджетов средств на обследование технического состояния многоквартирных домов для дальнейшего проведения в них капитального ремонта".
От уплаты НДС крымские депутаты намерены освободить также дельфинарии.
Кроме того среди законодательных инициатив парламентариев Госсовета Крыма – предусмотреть возможность участия в мероприятиях в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с помощью банковских учреждений, работающих на территории Республики Крым. А также снижение до 10% ставки налога на добавленную стоимость на непродовольственные товары повседневного спроса, сообщил Константинов.
"Мы также предлагаем учитывать факт получения профессионального образования в профильных классах как индивидуальное достижение при приеме в вузы, установить дополнительные условия для признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами", – добавил Константинов.
