Рейтинг@Mail.ru
Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/kogo-v-krymu-khotyat-osvobodit-ot-uplaty-nds-i-chto-eto-dast-1156056685.html
Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
Крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T19:48
2026-05-15T19:48
ндс
крым
новости крыма
владимир константинов
налоги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Также, по его словам, предложено "наделить органы местного самоуправления возможностью выделения из местных бюджетов средств на обследование технического состояния многоквартирных домов для дальнейшего проведения в них капитального ремонта".От уплаты НДС крымские депутаты намерены освободить также дельфинарии.Кроме того среди законодательных инициатив парламентариев Госсовета Крыма – предусмотреть возможность участия в мероприятиях в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с помощью банковских учреждений, работающих на территории Республики Крым. А также снижение до 10% ставки налога на добавленную стоимость на непродовольственные товары повседневного спроса, сообщил Константинов."Мы также предлагаем учитывать факт получения профессионального образования в профильных классах как индивидуальное достижение при приеме в вузы, установить дополнительные условия для признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами", – добавил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ндс, крым, новости крыма, владимир константинов, налоги
Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст

В Крыму хотят освободить управляющие компании от уплаты налога на добавленную стоимость

19:48 15.05.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

"Наши предложения касаются освобождения управляющих организаций, занятых обслуживанием многоквартирных домов... от уплаты налога на добавленную стоимость", – сказано в сообщении Константинова в его официальном канале в соцсети "МАКС".

Также, по его словам, предложено "наделить органы местного самоуправления возможностью выделения из местных бюджетов средств на обследование технического состояния многоквартирных домов для дальнейшего проведения в них капитального ремонта".
От уплаты НДС крымские депутаты намерены освободить также дельфинарии.
Кроме того среди законодательных инициатив парламентариев Госсовета Крыма – предусмотреть возможность участия в мероприятиях в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с помощью банковских учреждений, работающих на территории Республики Крым. А также снижение до 10% ставки налога на добавленную стоимость на непродовольственные товары повседневного спроса, сообщил Константинов.
"Мы также предлагаем учитывать факт получения профессионального образования в профильных классах как индивидуальное достижение при приеме в вузы, установить дополнительные условия для признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами", – добавил Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НДСКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновНалоги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:35Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
21:26Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
21:21В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
21:0756 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
20:45Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
20:33Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
20:05Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
19:48Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
19:33Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
19:19Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
18:55Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине
18:35В Севастополе учреждены четыре новые медали
18:25На Украине отменили ограничения на выезд за границу
18:16Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА
18:03"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму
17:55В Евпатории задержали кладбищенского вандала
17:36От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году
17:21В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитарку
17:11Крымский мост сейчас – обстановка на вечер пятницы
17:02Рейд в Севастополе снова открыт
Лента новостейМолния