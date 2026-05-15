Какой сегодня праздник: 15 мая

Международный день семей и день климата празднуют в мире сегодня. В этот день в 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана. А еще 15 мая родился... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Международный день семей и день климата празднуют в мире сегодня. В этот день в 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана. А еще 15 мая родился автор "Мастера и Маргариты" Михаил Булгаков.Что празднуют в миреВ этот день отмечают Международный день семей – праздник, призванный обратить внимание на проблемы семьи.Также 15 мая отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Он был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене (Дания) в 1981 году. В большинстве европейских стран, в том числе и в России, право на отказ от военной службы и замену ее альтернативной гражданской службой – конституционная норма.15 мая также отмечается неофициальный экологический праздник Международный день климата. Его учреждение стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989-го. На первом этапе страну покинули шесть полков, которые из северных провинций двинулись домой. Знаменательные событияВ 1484 году в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.В 1918 году в Москве начала работу первая народная музыкальная школа.В 1935 году открылась первая линия Московского метрополитена – от станции Сокольники до станции Парк культуры.В 1939 году в СССР состоялся первый полет шестимоторного пассажирского самолета АНТ-20 бис.В 1948 году СССР заявил о признании государства Израиль.В 1990 году принята программа возвращения крымских татар в Крым.В 1998 году в Бирмингеме началась встреча глав правительств ведущих держав мира ("Большой восьмерки", или G8), в которой впервые на правах официального члена присутствовала Российская Федерация: с докладом выступил президент Борис Ельцин.В 1999 году в российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину.Кто родилсяВ 1798 году родился русский поэт, декабрист, лицейский друг Пушкина Иван Пущин.В 1845 году на свет появился русский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии Илья Мечников. В 1908 году он стал нобелевским лауреатом.В 1848 году родился русский художник Виктор Васнецов.В 1856 году родился американский писатель, "создатель" волшебной страны Оз Лаймен Фрэнк Баум.В 1877 году родился русский писатель-прозаик, поэт символист Серебряного века и переводчик Иван Рукавишников.В 1891 году родился русский писатель и драматург Михаил Булгаков.В 1914 году родился альпинист Тенцинг Норгэй, который вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари впервые в мире покорил вершину Эвереста.В 1925 году родилась народная артистка СССР Людмила Касаткина, которая была известна своими ролями в фильмах "Укротительница тигров", "Большая перемена", "Принцесса цирка" и другие.Также в этот день день рождения у кинорежиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Игоря Гостева, русского советского писателя и поэта Владимира Федорова, певца, актера, народного артиста РСФСР Владимира Трошина, российской артистки балета Надежды Павловой, российской актрисы Светланы Светличной, японского кинорежиссера Дзюдо Итами, жены Алена Делона Мирей Дарк, российской певицы, киноактрисы, автора песен Славы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

