https://crimea.ria.ru/20260515/kak-v-sevastopole-proydet-vserossiyskaya-aktsiya-noch-muzeev-1156057478.html

Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"

Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев" - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"

Севастополь 16 мая присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев", в рамках которой насыщенные программы для гостей подготовили пять крупных учреждений... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T20:45

2026-05-15T20:45

2026-05-15T21:06

севастополь

музеи крыма

новости севастополя

"ночь музеев"

крым

новости крыма

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118763398_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5b9b77e2d9f91c645a71da5f95153e28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастополь 16 мая присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев", в рамках которой насыщенные программы для гостей подготовили пять крупных учреждений города. О том, что ждет гостей, рассказал губернатор Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что в этом году тема ежегодная акция "Ночь музеев" – "Родное", что "особенно близко Году единства народов, который проходит в России".По его словам, для севастопольцев и гостей города в этот день откроются площадки в пяти учреждениях региона из числа самых крупных из знаковых.Так, на территории мемориального комплекса "Малахов курган" Музея обороны Севастополя каждые полчаса с 15-00 дня и до 20-30 будут проводить экскурсии. Также здесь покажут спектакль и состоятся концерты.В Херсонесе Таврическом мероприятия запланированы с 17-00 до 22-00. Для гостей подготовили театрализованную и музыкальную программу, экскурсии, выставки и мастер-классы.В Новом Херсонесе тоже готовы удивлять – театрализованными экскурсиями, в том числе премьерой.Кроме того, Музей Черноморского флота в "Ночь музеев" приглашает всех бесплатно познакомиться со своей экспозицией. А во Дворце культуры рыбаков (ДКР) с 18 до 20 часов гостей ждет эклектичная программа, которую наполнят мастер-класс по изобразительному искусству, встреча с ветеранами рыбной отрасли, литературная гостиная и прочее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация "Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, музеи крыма, новости севастополя, "ночь музеев", крым, новости крыма, михаил развожаев