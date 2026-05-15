Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
2026-05-15T20:45
2026-05-15T21:06
севастополь
музеи крыма
новости севастополя
"ночь музеев"
крым
новости крыма
михаил развожаев
В Севастополе пять крупных учреждений города представят программу в "Ночь музеев" 16 мая

20:45 15.05.2026 (обновлено: 21:06 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастополь 16 мая присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев", в рамках которой насыщенные программы для гостей подготовили пять крупных учреждений города. О том, что ждет гостей, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев отметил, что в этом году тема ежегодная акция "Ночь музеев" – "Родное", что "особенно близко Году единства народов, который проходит в России".
По его словам, для севастопольцев и гостей города в этот день откроются площадки в пяти учреждениях региона из числа самых крупных из знаковых.
Так, на территории мемориального комплекса "Малахов курган" Музея обороны Севастополя каждые полчаса с 15-00 дня и до 20-30 будут проводить экскурсии. Также здесь покажут спектакль и состоятся концерты.
В Херсонесе Таврическом мероприятия запланированы с 17-00 до 22-00. Для гостей подготовили театрализованную и музыкальную программу, экскурсии, выставки и мастер-классы.
В Новом Херсонесе тоже готовы удивлять – театрализованными экскурсиями, в том числе премьерой.
"С 14-45 до 20-00 вход в Новый Херсонес будет свободным для всех. В Музее Крыма и Новороссии гостям впервые представят театрализованную экскурсию "Благословите женщину" – о подвиге и служении вере и Отечеству. А в Музее Христианства, желающие побывают на экскурсии с аудиогидом "Крестный отец. Часть I", – уточнил Развожаев.
Кроме того, Музей Черноморского флота в "Ночь музеев" приглашает всех бесплатно познакомиться со своей экспозицией. А во Дворце культуры рыбаков (ДКР) с 18 до 20 часов гостей ждет эклектичная программа, которую наполнят мастер-класс по изобразительному искусству, встреча с ветеранами рыбной отрасли, литературная гостиная и прочее.
