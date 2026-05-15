Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия. РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия.Строительству предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.
11:41 15.05.2026 (обновлено: 11:43 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия.
Строительству предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.
Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.
В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.
