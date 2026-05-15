https://crimea.ria.ru/20260515/kak-stroili-krymskiy-most--arkhivnye-kadry-ria-novosti-krym-1146438075.html
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T11:41
2026-05-15T11:41
2026-05-15T11:43
крымский мост
видео
праздники и памятные даты
крым
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111230/01/1112300100_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_55c4d13dfe6d7258bca2ef3784700cee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия.Строительству предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111230/01/1112300100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_773f2c08107135c81cc19b3035bb7348.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, видео, праздники и памятные даты, крым, россия, видео
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Как строили Крымский мост – архивное видео РИА Новости Крым к годовщине открытия
11:41 15.05.2026 (обновлено: 11:43 15.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает восьмилетие с момента открытия.
Строительству
предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.
Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.
В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.