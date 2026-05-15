Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
кредит, участники сво, анатолий аксаков, долги, помощь бойцам сво, новости, государственная дума рф
Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям

Депутат Госдумы объяснил процесс списания долгов участникам СВО и их семьям

10:21 15.05.2026 (обновлено: 10:23 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Госдума в первом чтении приняла закон о списании долгов участников СВО и их супругов, заключивших контракт с 1 мая 2026 года. Речь идет об обязательствах, не превышающих 10 миллионов рублей. Кто и как сможет воспользоваться льготой, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Если у вас есть долги перед кредитной организацией и имеется судебное решение о их взыскании, или у вашей супруги, но при этом вы участвуете в специальной военной операции, то эти долги списываются на сумму до 10 миллионов рублей. Для списания долгов надо обратиться в кредитную организацию и представить соответствующие (подтверждающие) документы", - сказал Аксаков.
Обязательства по просроченным кредитам прекращаются, если до поступления на военную службу имелось решение суда о взыскании или был выдан исполнительный лист.
"В законе есть условие – для списания долгов необходимо наличие акта о взыскании и исполнительного производства. Почему такие ограничения введены? Государство не может накладывать на банки все эти сложности, которые возникают у заемщиков,- тогда кредитные организации, возможности которых тоже не безграничны, не смогут выполнять свои обязательства перед клиентами", - отметил депутат ГД.
По его словам, сумма в 10 млн рублей выбрана не случайно, 99,9% займов не превышает данный порог. Сюда попадают, в том числе, долги по ипотеке.
Анатолий Аксаков добавил, что аналогичная мера для имевших задолженность военных уже вводилась в 2024 году. Теперь ее расширили на тех, на кого она ранее не распространялась.
Ранее сообщалось, что профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей.
