Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. РФ и Индия настроены на увеличение импорта российских углеводородов и удобрений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД БРИКС в Нью-Дели.
"У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений, сотрудничества в сфере мирного атома", - сказал глава министр.
Как уточнил Лавров, по теме мирного атома обсуждалась возможность предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии.
"У нас (с Индией – ред.) на хорошем уровне по традиции военно-техническое сотрудничество, включая совместный выпуск современных образцов вооружений на основе передовых оборонных технологий и хорошие планы в сфере освоения космоса. Это и спутниковая навигация, пилотируемые программы и совместные научные исследования", - добавил он.
