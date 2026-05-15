Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров

РФ и Индия настроены на увеличение импорта российских углеводородов и удобрений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. РФ и Индия настроены на увеличение импорта российских углеводородов и удобрений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД БРИКС в Нью-Дели.Как уточнил Лавров, по теме мирного атома обсуждалась возможность предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии."У нас (с Индией – ред.) на хорошем уровне по традиции военно-техническое сотрудничество, включая совместный выпуск современных образцов вооружений на основе передовых оборонных технологий и хорошие планы в сфере освоения космоса. Это и спутниковая навигация, пилотируемые программы и совместные научные исследования", - добавил он.

