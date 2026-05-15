Рейтинг@Mail.ru
Город Саки в Крыму на день останется без газа - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/gorod-saki-v-krymu-na-den-ostanetsya-bez-gaza-1156029124.html
Город Саки в Крыму на день останется без газа
Город Саки в Крыму на день останется без газа - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Город Саки в Крыму на день останется без газа
В городе Саки на западном побережье Крыма 20 мая будет отсутствовать газоснабжение в связи с ремонтными работами на шкафном регуляторном пункте (ШРП). Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T09:05
2026-05-15T09:05
крым
саки
юлия предыбайло
газ
газоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_dc54f7ceabed7573dd8bab02396dde6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма 20 мая будет отсутствовать газоснабжение в связи с ремонтными работами на шкафном регуляторном пункте (ШРП). Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.По ее словам, отключение затронет 333 абонента на улицах Ивановой, Морозова, Фещенко, Заводская, 16 Марта и переулках Соленый и Песчаный.Подача газа будет восстановлена после завершения всех необходимых работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
саки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d09cc78865b355902f84dfb5d3253209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, саки, юлия предыбайло, газ, газоснабжение, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Город Саки в Крыму на день останется без газа

В городе Саки в Крыму более 300 абонентов на день останутся без газа из-за ремонтных работ

09:05 15.05.2026
 
© Fotolia/ pioregur  / Перейти в фотобанкГазовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма 20 мая будет отсутствовать газоснабжение в связи с ремонтными работами на шкафном регуляторном пункте (ШРП). Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.
"В связи с проведением работ по техническому перевооружению ШРП №30, "Крымгазсети" сообщает о временном приостановлении подачи природного газа. Дата и время отключения: с 08:00 до 17:00 20 мая 2026 года", - написала градоначальница в своем канале в МАКС.
По ее словам, отключение затронет 333 абонента на улицах Ивановой, Морозова, Фещенко, Заводская, 16 Марта и переулках Соленый и Песчаный.
Подача газа будет восстановлена после завершения всех необходимых работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСакиЮлия ПредыбайлоГазГазоснабжениеЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:34Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
11:21Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
11:12Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа
11:00В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
10:49Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
10:41В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
10:32Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей
10:21Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
10:13Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
10:09В Севастополе открыли рейд после 2-часовой остановки
10:01Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
09:56Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
09:42Сколько украинцев переехали в Россию после начала СВО
09:30В Симферопольском районе обесточены пять населенных пунктов
09:22Череда космических ударов: на Землю обрушилась магнитная буря
09:05Город Саки в Крыму на день останется без газа
08:59Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России
08:45Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега
08:33Четверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на Рязань
Лента новостейМолния