Город Саки в Крыму на день останется без газа
В городе Саки на западном побережье Крыма 20 мая будет отсутствовать газоснабжение в связи с ремонтными работами на шкафном регуляторном пункте (ШРП).
В городе Саки в Крыму более 300 абонентов на день останутся без газа из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма 20 мая будет отсутствовать газоснабжение в связи с ремонтными работами на шкафном регуляторном пункте (ШРП). Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.
"В связи с проведением работ по техническому перевооружению ШРП №30, "Крымгазсети" сообщает о временном приостановлении подачи природного газа. Дата и время отключения: с 08:00 до 17:00 20 мая 2026 года", - написала градоначальница в своем канале в МАКС.
По ее словам, отключение затронет 333 абонента на улицах Ивановой, Морозова, Фещенко, Заводская, 16 Марта и переулках Соленый и Песчаный.
Подача газа будет восстановлена после завершения всех необходимых работ.
