Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России
Углубленное изучение региональной истории в школах позволит структурировать знания
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В обязательный устный экзамен по истории, который начнет проводиться в России с 2028 года, желательно включать как можно больше вопросов именно по региональной истории. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.
13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.
По словам эксперта, изучение локальной истории поможет структурировать знания и сделать их менее абстрактными. Однако для того, чтобы дети хорошо ориентировались в исторических процессах родного края, существует необходимость корректировки учебного процесса и включения дополнительных занятий, отметил Иван Афтени.
"Сейчас недостаточно уроков, которые посвящены именно региональной истории. У нас в основном идет общая история. Лично у меня в программе было изучение в основном всеобщей истории и истории России и мало локальных аспектов, либо их вообще не было. Думаю, стоит все же вести такие уроки", - сказал руководитель научного отдела Молодежного крыла РВИО в Крыму.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.
