Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России - РИА Новости Крым, 15.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В обязательный устный экзамен по истории, который начнет проводиться в России с 2028 года, желательно включать как можно больше вопросов именно по региональной истории. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.По словам эксперта, изучение локальной истории поможет структурировать знания и сделать их менее абстрактными. Однако для того, чтобы дети хорошо ориентировались в исторических процессах родного края, существует необходимость корректировки учебного процесса и включения дополнительных занятий, отметил Иван Афтени.Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму подать документы в первый классПереход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативуВ Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭ

