Дожди и тепло: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17…+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +10...+12, днем +17...+20 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
"Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+12, в горах +4…+6; днем +16…+21, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.
