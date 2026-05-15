Дожди и тепло: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+12, в горах +4…+6; днем +16…+21, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17…+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +10...+12, днем +17...+20 градуса.
