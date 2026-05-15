https://crimea.ria.ru/20260515/do-devyati-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-mnogoetazhku-v-belgorode-1156058724.html

Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти

Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти

ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T22:20

2026-05-15T22:20

2026-05-15T22:23

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156058787_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9918072d2b7b94baf56cef5701bb5093.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.Ранее в оперштабе сообщали, что беспилотник ВСУ атаковал в Белгороде многоквартирный дом, среди пострадавших предварительно трехлетняя девочка, две женщины и мужчина.Уточняется, что также 19-летний молодой человек получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног и находится на лечении в областной клинической больнице."Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался", – добавили в оперштабе.На месте происшествия продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)