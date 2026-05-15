Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти
Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти

Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти - оперштаб

22:20 15.05.2026 (обновлено: 22:23 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Ранее в оперштабе сообщали, что беспилотник ВСУ атаковал в Белгороде многоквартирный дом, среди пострадавших предварительно трехлетняя девочка, две женщины и мужчина.
"По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек", – сообщили в оперштабе позднее.
Уточняется, что также 19-летний молодой человек получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног и находится на лечении в областной клинической больнице.
"Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался", – добавили в оперштабе.
На месте происшествия продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.
