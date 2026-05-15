Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T10:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник – уроженец Киева. В 2024 году он проживал на территории Украины и был завербован представителем СБУ для осуществления на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотников. За это ему полагалось денежное вознаграждение.Мужчину задержали с поличным, когда он оборудовал свой тайник. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи.Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.Накануне в Крыму задержали двух местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.

сбу (служба безопасности украины), терроризм, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, новости