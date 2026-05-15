Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
2026-05-15T10:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник – уроженец Киева. В 2024 году он проживал на территории Украины и был завербован представителем СБУ для осуществления на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотников. За это ему полагалось денежное вознаграждение.Мужчину задержали с поличным, когда он оборудовал свой тайник. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи.Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.Накануне в Крыму задержали двух местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах РоссииЖителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
Агент СБУ осужден на 21 год колонии за подготовку теракта в Нижегородской области
Накануне в Крыму задержали
двух местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.
