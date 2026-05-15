Рейтинг@Mail.ru
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/diversant-kieva-poluchil-21-god-kolonii-za-podgotovku-terakta-1156031053.html
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T10:13
2026-05-15T10:13
сбу (служба безопасности украины)
терроризм
приговор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d3c03371ac0d2d862745076a651eee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник – уроженец Киева. В 2024 году он проживал на территории Украины и был завербован представителем СБУ для осуществления на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотников. За это ему полагалось денежное вознаграждение.Мужчину задержали с поличным, когда он оборудовал свой тайник. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи.Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.Накануне в Крыму задержали двух местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах РоссииЖителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9afedac16692ce0f5862cad190ff0310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбу (служба безопасности украины), терроризм, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, новости
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта

Агент СБУ осужден на 21 год колонии за подготовку теракта в Нижегородской области

10:13 15.05.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин осужден на 21 год лишения свободы за подготовку теракта в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
Злоумышленник – уроженец Киева. В 2024 году он проживал на территории Украины и был завербован представителем СБУ для осуществления на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотников. За это ему полагалось денежное вознаграждение.
"Под руководством куратора злоумышленник был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера WhatsApp и обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах и методах выполнения заданий и снабжен денежными средствами для проведения подрывной деятельности", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали с поличным, когда он оборудовал свой тайник. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи.
Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.
Накануне в Крыму задержали двух местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
 
СБУ (Служба безопасности Украины)ТерроризмПриговорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:34Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
11:21Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
11:12Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа
11:00В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
10:49Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
10:41В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
10:32Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей
10:21Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
10:13Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
10:09В Севастополе открыли рейд после 2-часовой остановки
10:01Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
09:56Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
09:42Сколько украинцев переехали в Россию после начала СВО
09:30В Симферопольском районе обесточены пять населенных пунктов
09:22Череда космических ударов: на Землю обрушилась магнитная буря
09:05Город Саки в Крыму на день останется без газа
08:59Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России
08:45Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега
08:33Четверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на Рязань
Лента новостейМолния