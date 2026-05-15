Что изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнение

Визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином можно оценить положительно как для него самого, так и для всего мира... РИА Новости Крым, 15.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином можно оценить положительно как для него самого, так и для всего мира. Однако с разрешением украинского конфликта эта поездка никак не связана. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли если не успешно, то нормально.С одной стороны, США признают единство Китая, а с другой стороны, должны все время поддерживать КНР в нервном состоянии, поэтому снабжают Тайвань оружием и устраивают визиты на остров таких особ, как Нэнси Пелоси, чтобы заставить Пекин нервничать по этому поводу, заметил политолог."Но для Пекина это очень важно. Поэтому Си Цзиньпин упомянул о Тайване, причем принципиально и довольно грозно сказал, что это может привести к совершенно невероятным последствиям, если вдруг начнется конфликт", – добавил Шипилин.Однако по всем остальным вопросам Соединенные Штаты и Китай договорились и продолжают договариваться, и это очень важно не только для них, отметил эксперт."Визит очень важный для всего мира, потому что нам тоже не нужны даже экономические конфликты между Америкой и Китаем. Это всю торговлю мировую, естественно, пускает просто под откос. Поэтому для мира, конечно, важно, если две эти экономических сверхдержавы договорятся и начнут поступательное движение к сближению... И мне кажется, что итоги этого визита вполне позитивны для всего остального мира", – сказал Шипилин.Позитивны они в некоторой степени и лично для Трампа, у которого "для промежуточных выборов козырей, как он сам выражается, особо и нет", считает политолог.В это же самое время Трамп пытается всеми силами и разными способами, которые он считает полезными, разрешить украинский вопрос, но урегулирование конфликта на Украине – это совсем другая история, не связанная с Китаем, добавил политолог.Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, который с 13 по 15 мая находился в Понебесной с государственным визитом, впервые за 9 лет провели переговоры. В ходе беседы председатель КНР заявил, что тайваньский вопрос может привести к конфликту между Китаем и США в случае неверного подхода к этой теме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнениеПереговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлениемРубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня

