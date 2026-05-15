Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
2026-05-15T11:21
2026-05-15T11:39
В Рязани до четырех выросло число жертв атаки ВСУ - Следком завел дело о теракте

11:21 15.05.2026 (обновлено: 11:39 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Еще один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Рязань. таким образом число жертв увеличилось до четырех человек. По факту гибели и ранения мирных жителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Слдекома РФ.
Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. Утром в четверг сообщалось что в результате атаки три человека погибли и 12 получили ранения, в том четверо детей. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. В более чем 30 детсадах и школах были отменены занятия.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Рязанской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан, добавили в СК.
Сейчас следователи и криминалисты осматривают места происшествий. Изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.
