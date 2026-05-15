https://crimea.ria.ru/20260515/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-ryazan-vyroslo-do-4---vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1156033965.html
Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
Еще один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Рязань. таким образом число жертв увеличилось до четырех человек. По факту гибели и ранения мирных... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T11:21
2026-05-15T11:21
2026-05-15T11:39
рязань
рязанская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
теракт
происшествия
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Еще один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Рязань. таким образом число жертв увеличилось до четырех человек. По факту гибели и ранения мирных жителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Слдекома РФ.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. Утром в четверг сообщалось что в результате атаки три человека погибли и 12 получили ранения, в том четверо детей. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. В более чем 30 детсадах и школах были отменены занятия. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан, добавили в СК.Сейчас следователи и криминалисты осматривают места происшествий. Изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
рязань
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_167:0:1874:1280_1920x0_80_0_0_2439eaf127a331918132cc9d92863f7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, теракт, происшествия, атаки всу, новости
Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
В Рязани до четырех выросло число жертв атаки ВСУ - Следком завел дело о теракте
11:21 15.05.2026 (обновлено: 11:39 15.05.2026)