Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте

2026-05-15T11:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Еще один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Рязань. таким образом число жертв увеличилось до четырех человек. По факту гибели и ранения мирных жителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Слдекома РФ.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. Утром в четверг сообщалось что в результате атаки три человека погибли и 12 получили ранения, в том четверо детей. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. В более чем 30 детсадах и школах были отменены занятия. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан, добавили в СК.Сейчас следователи и криминалисты осматривают места происшествий. Изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

