Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Четыре мирных жителя получили ранения в селе Солдатское Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 15.05.2026
Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

22:52 15.05.2026 (обновлено: 23:08 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в селе Солдатское Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
В оперштабе указали, что также в селе повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор. Информация о других последствиях уточняется.
Ранее вечером 15 мая в оперштабе сообщили, что украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.
