Четверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на Рязань

Семеро пострадавших, в том числе четверо детей, доставлены в больницы после атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области, двое взрослых находятся в тяжелом... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T08:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших, в том числе четверо детей, доставлены в больницы после атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. В более чем 30 детсадах и школах были отменены занятия.Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, добавил он.Проводятся телемедициские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

рязанская область, рязань, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), здравоохранение в россии, общество, минздрав рф, новости