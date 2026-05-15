Череда космических ударов: на Землю обрушилась магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушилась на Землю в пятницу и продолжится в субботу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, геомагнитное возмущение уровня G2 началось 15 мая в 6 часов утра и продолжалось до 9.00. Далее – до полудня – магнитосферное возбуждение сохранится, но будет не сильным и не превысит "желтой" отметки.
Затем космическая погода улучшится, в следующий раз к "желтой" отметке приблизится к 21 часу, а уже в 6 часов утра 16 мая на Земле произойдет новая магнитная буря уровня G1, которая продлится в течение трех часов.
В соответствии с долгосрочным прогнозным графиком на сайте Лаборатории, далее до конца месяца магнитные бури не ожидаются.
Накануне ученые прогнозировали магнитные бури на 15 и 16 мая. В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
