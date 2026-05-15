Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочий
2026-05-15T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, добавили в суде.Кроме того, суд приговорил к четырем годам лишения свободы экс-начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи. Она также признана виновной в превышении полномочий.Приговор в законную силу не вступил.1 июня 2024 года мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Ранее Брусаков получил предупреждение главы за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями".
Экс-мэр Керчи Брусаков приговорен к 5,5 годам колонии по обвинению в превышении полномочий
12:28 15.05.2026 (обновлено: 13:21 15.05.2026)