Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочий
Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, добавили в суде.Кроме того, суд приговорил к четырем годам лишения свободы экс-начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи. Она также признана виновной в превышении полномочий.Приговор в законную силу не вступил.1 июня 2024 года мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Ранее Брусаков получил предупреждение главы за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Экс-мэр Керчи Брусаков приговорен к 5,5 годам колонии по обвинению в превышении полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.
Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.
"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, добавили в суде.
Кроме того, суд приговорил к четырем годам лишения свободы экс-начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи. Она также признана виновной в превышении полномочий.
Приговор в законную силу не вступил.
1 июня 2024 года мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Ранее Брусаков получил предупреждение главы за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями".
