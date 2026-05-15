https://crimea.ria.ru/20260515/budanov-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-v-ukrainskoy-armii-1156038766.html

Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии

Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T13:05

2026-05-15T13:05

2026-05-15T13:05

кирилл буданов*

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

новости сво

новости

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155768323_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e4c456c193785f411f38c8a32da1d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.По мнению Буданова*, мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.В апреле этого года Кирилл Буданов* также заявлял о проблемах с мобилизацией на Украине. По его словам, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.Также Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 летУкраинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – ЛукашенкоЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости сво, новости, украина