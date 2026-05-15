Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.
13:05 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.

По мнению Буданова*, мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.
В апреле этого года Кирилл Буданов* также заявлял о проблемах с мобилизацией на Украине. По его словам, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.
Также Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.
Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
