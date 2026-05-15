https://crimea.ria.ru/20260515/budanov-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-v-ukrainskoy-armii-1156038766.html
Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии
Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T13:05
2026-05-15T13:05
2026-05-15T13:05
кирилл буданов*
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
новости сво
новости
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155768323_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e4c456c193785f411f38c8a32da1d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.По мнению Буданова*, мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.В апреле этого года Кирилл Буданов* также заявлял о проблемах с мобилизацией на Украине. По его словам, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.Также Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 летУкраинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – ЛукашенкоЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155768323_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_70f4effadb397c377a8f090a1f69d40e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости сво, новости, украина
Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии
Буданов* заявил о продолжении принудительной мобилизации на Украине