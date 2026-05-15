Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны
Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны
Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ,... РИА Новости Крым, 15.05.2026
Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны

12:38 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
"Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном", - написал глава Минспорта в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что для России борьба – один из тех видов спорта, где отечественные атлеты завоевывают много медалей.
UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.
До этого всех российских атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, ММА.
Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики, фехтования, керлинга, волейбола, триатлона, пятиборья и других, добавил Дегтярев.
