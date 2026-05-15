Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны

Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном.

2026-05-15T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.Он напомнил, что для России борьба – один из тех видов спорта, где отечественные атлеты завоевывают много медалей.UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.До этого всех российских атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, ММА.Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики, фехтования, керлинга, волейбола, триатлона, пятиборья и других, добавил Дегтярев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин

