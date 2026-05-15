Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
Более двух тысяч уголовных дел открыто военным следствием России в отношении украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч уголовных дел открыто военным следствием России в отношении украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Уточняется, что 24-м из них назначено пожизненное заключение, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет.По данным пресс-службы, в новых регионах с начала СВО созданы оперштаб и следственные отделы, а также военное следственное управление СК России по Объединенной группировке войск (сил). Разрушенные дома, больницы, школы, предприятия военные следователи фиксируют в каждом освобожденном населенном пункте. Также проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ.Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса, сообщали ранее в Следственном комитете РФ.
Свыше двух тысяч уголовных дел открыто в России на украинских боевиков с начала СВО