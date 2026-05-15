Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
2026-05-15T09:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч уголовных дел открыто военным следствием России в отношении украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Уточняется, что 24-м из них назначено пожизненное заключение, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет.По данным пресс-службы, в новых регионах с начала СВО созданы оперштаб и следственные отделы, а также военное следственное управление СК России по Объединенной группировке войск (сил). Разрушенные дома, больницы, школы, предприятия военные следователи фиксируют в каждом освобожденном населенном пункте. Также проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ.Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса, сообщали ранее в Следственном комитете РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИДКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
09:56 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч уголовных дел открыто военным следствием России в отношении украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"С начала проведения специальной военной военными следователями возбуждены свыше двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины. В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 неонацистских преступников", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 24-м из них назначено пожизненное заключение, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет.
По данным пресс-службы, в новых регионах с начала СВО созданы оперштаб и следственные отделы, а также военное следственное управление СК России по Объединенной группировке войск (сил). Разрушенные дома, больницы, школы, предприятия военные следователи фиксируют в каждом освобожденном населенном пункте. Также проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ.
Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса, сообщали ранее в Следственном комитете РФ.
