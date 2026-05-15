https://crimea.ria.ru/20260515/biolaboratorii-ssha-chto-skryvayut-sekretnye-obekty-u-granits-rossii-1156049637.html

Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России

Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России

Новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. Об... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T16:45

2026-05-15T16:45

2026-05-15T17:11

новости

биолаборатории

украина

сша

китай

в мире

sputnik

видео

николай патрушев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/54/1118015490_133:419:2117:1535_1920x0_80_0_0_5734e82f61b03a0516c32d388dc9ff93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. Об этом говорится в расследовании радио Sputnik со ссылкой на помощника президента России Николая Патрушева.Глава Национальной разведки США Тулси Габбарт обвинили администрацию Байдена во лжи об американских биолабораториях. Долгое время американцы отрицали их существование. Но теперь США начнут расследование финансирования более чем 120 биолабораторий, часть из которых расположена на постсоветском пространстве – возле границ России.В качестве примера он приводит появившийся еще при экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, где начали работать медики из подразделения сухопутных войск США."Жители поселка Алексеевка периодически жаловались на плохое самочувствие. Бывший министр безопасности страны Игорь Георгадзе даже обращался к Дональду Трампу и просил бывшего президента США расследовать эксперименты над людьми, которые американцы якобы проводили на территории центра", - привел пример Патрушев.При этом он напомнил прошлогоднее заявление главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амирана Гамкрилидзе, назвавшего исследовательский центр "богатством" и "частью безопасности" страны.По данным авторов материала, доступ в лабораторию есть только у пятерых человек, так что мало кто знает, что на самом деле скрывается за стенами центра Лугара. Вопросы у России вызывает также деятельность американских лабораторий в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Все они появились после развала СССР на базе советских институтов. Поначалу центры специализировались на разработке вакцины от тифа, чумы и холеры. Во время гонки вооружений появилась информация, что там испытывают биологическое и химическое оружие. Когда Советский Союз распался, США предложили помочь Москве ликвидировать запасы опасных веществ в бывших советских республиках. Была разработана целая программа совместного уменьшения угрозы. Ее инициаторы — американские сенаторы Сэм Нан и Ричард Лугар, чьим именем как раз и названа лаборатория в Грузии."Заокеанские специалисты собирали штаммы в лабораториях и вывозили в западные исследовательские центры. Деятельность многих институтов до сих пор финансируется Пентагоном и НАТО. Три года назад в Казахстане резко подскочила заболеваемость менингитом. Подозревали, что в лаборатории произошла утечка штамма. Похожие случаи были в Узбекистане: в Ташкенте, Андижане и Фергане фиксировали вспышки заболевания бруцеллезом. Это происходило почти сразу после открытия лаборатории, где специалисты из США изучали данную инфекцию", – выяснили журналисты Sputnik.Авторы материала напоминают, что появление коронавируса также часто связывают с утечкой из биолаборатории, при этом приводят опровержение ВОЗ, которая исключила версию искусственного происхождения COVID-19, списав все на летучих мышей, от которых коронавирус якобы попал к людям.Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на УкраинеСША планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоВ США сделали признание о биолабораториях на Украине

украина

сша

китай

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, биолаборатории, украина, сша, китай, в мире, sputnik, видео, николай патрушев, совет безопасности россии , грузия