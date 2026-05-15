Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/ataka-vsu-na-ryazan-i-prigovor-byvshemu-meru-kerchi--glavnoe-za-den-1156054113.html
Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
Три человека погибли, 12 получили ранения в результате атаки беспилотников на Рязань. Президент России Владимир Путин на совещании по текущей ситуации в... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T23:05
2026-05-15T23:05
главное за день
общество
новости
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb379b49faccb5d5db659ed5964acef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, 12 получили ранения в результате атаки беспилотников на Рязань. Президент России Владимир Путин на совещании по текущей ситуации в отечественной экономике отметил рост внутреннего валового продукта, минимальный уровень безработицы и ускорение потребительской активности в стране. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сделал заявление о дефиците военнослужащих в украинской армии. 205 военнослужащих вернула Россия из украинского плена. Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в майские праздники. Суд вынес приговор о лишении свободы бывшему главе администрации Керчи. До 40% цвета в садах погубили майские заморозки в Республике Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на РязаньТри человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Путин дал оценку экономике РоссииРост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по текущей ситуации в отечественной экономике."В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8 процентов, розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2 процента", - привел статистику минэкономразвития президент.Заявление Буданова* о ситуации в украинской армииГлава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times."Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.205 военнослужащих вернула Россия из украинского пленаРоссия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России."15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочийСуд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостейБолее 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев"Наш город традиционно занимает особое место в сердцах россиян, особенно в период празднования Дня Великой Победы. В 2026 году за майские праздники Севастополь посетили свыше 170 тысяч людей – это примерно четверть всего его населения", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.В Крыму до 40% цвета в садах погубили майские заморозкиВ Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства."Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается", - сообщил Кратюк.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260515/russkiy-tailand-i-taynyy-plyazh-gagarina-kuda-ekhat-s-palatkoy-v-krymu-1156006915.html
https://crimea.ria.ru/20260515/ot-dorog-do-meditsiny-chto-sdelayut-v-krymu-po-natsproektam-v-etom-godu-1156053487.html
https://crimea.ria.ru/20260515/na-ukraine-otmenili-ogranicheniya-na-vyezd-za-granitsu--1156054384.html
https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-uchrezhdeny-chetyre-novye-medali-1156055847.html
https://crimea.ria.ru/20260515/biolaboratorii-ssha-chto-skryvayut-sekretnye-obekty-u-granits-rossii-1156049637.html
https://crimea.ria.ru/20260515/tramp-usilil-rassledovaniya-deyatelnosti-biolaboratoriy-na-ukraine-1156054721.html
https://crimea.ria.ru/20260515/syurpriz-ot-nebesnoy-kantselyarii-krym-zhdut-komfortnye-vykhodnye-1156042131.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_122ad6bfd3bc1fbf49f0d938f70017e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, крым, в мире
Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день

Атака беспилотников ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день

23:05 15.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, 12 получили ранения в результате атаки беспилотников на Рязань. Президент России Владимир Путин на совещании по текущей ситуации в отечественной экономике отметил рост внутреннего валового продукта, минимальный уровень безработицы и ускорение потребительской активности в стране. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сделал заявление о дефиците военнослужащих в украинской армии. 205 военнослужащих вернула Россия из украинского плена. Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в майские праздники. Суд вынес приговор о лишении свободы бывшему главе администрации Керчи. До 40% цвета в садах погубили майские заморозки в Республике Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Рязань

Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.
"Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей", - написал он в МАКС.
Дикий туризм - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
18:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму

Путин дал оценку экономике России

Рост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по текущей ситуации в отечественной экономике.
"В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8 процентов, розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2 процента", - привел статистику минэкономразвития президент.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
17:36
От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году

Заявление Буданова* о ситуации в украинской армии

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.
"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.
Женщина с флагом Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
18:25
На Украине отменили ограничения на выезд за границу

205 военнослужащих вернула Россия из украинского плена

Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В Севастополе учредили новые медали
18:35
В Севастополе учреждены четыре новые медали

Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочий

Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.
Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
16:45
Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России

Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей

Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев
"Наш город традиционно занимает особое место в сердцах россиян, особенно в период празднования Дня Великой Победы. В 2026 году за майские праздники Севастополь посетили свыше 170 тысяч людей – это примерно четверть всего его населения", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
18:55
Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине

В Крыму до 40% цвета в садах погубили майские заморозки

В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.
"Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается", - сообщил Кратюк.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цветущая сирень - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
19:19
Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
 
Главное за деньОбществоНовостиКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:05Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
22:52Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
22:44Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
22:20Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти
22:16Россия и Украина обменялись телами погибших военных
21:57Что изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнение
21:35Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
21:26Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
21:21В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
21:0756 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
20:45Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
20:33Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
20:05Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
19:48Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
19:33Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
19:19Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
18:55Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине
18:35В Севастополе учреждены четыре новые медали
18:25На Украине отменили ограничения на выезд за границу
18:16Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА
Лента новостейМолния