Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день

Три человека погибли, 12 получили ранения в результате атаки беспилотников на Рязань. Президент России Владимир Путин на совещании по текущей ситуации в... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T23:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, 12 получили ранения в результате атаки беспилотников на Рязань. Президент России Владимир Путин на совещании по текущей ситуации в отечественной экономике отметил рост внутреннего валового продукта, минимальный уровень безработицы и ускорение потребительской активности в стране. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сделал заявление о дефиците военнослужащих в украинской армии. 205 военнослужащих вернула Россия из украинского плена. Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в майские праздники. Суд вынес приговор о лишении свободы бывшему главе администрации Керчи. До 40% цвета в садах погубили майские заморозки в Республике Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на РязаньТри человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Путин дал оценку экономике РоссииРост внутреннего валового продукта РФ в марте составил 1,8%, фактическая безработица находится на минимальном уровне, а потребительская активность ускорилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по текущей ситуации в отечественной экономике."В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8 процентов, розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2 процента", - привел статистику минэкономразвития президент.Заявление Буданова* о ситуации в украинской армииГлава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times."Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.205 военнослужащих вернула Россия из украинского пленаРоссия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России."15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочийСуд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове.Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостейБолее 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев"Наш город традиционно занимает особое место в сердцах россиян, особенно в период празднования Дня Великой Победы. В 2026 году за майские праздники Севастополь посетили свыше 170 тысяч людей – это примерно четверть всего его населения", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.В Крыму до 40% цвета в садах погубили майские заморозкиВ Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства."Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается", - сообщил Кратюк.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

