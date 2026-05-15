https://crimea.ria.ru/20260515/arest-ermaka-stal-signalom-evrope--politolog-1156053664.html
Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
Президент США Дональд Трамп потерял рычаги управления Европой, которая вместе с Украиной слишком увлеклась распилом колоссальных средств "помощи Киеву" для... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T20:33
2026-05-15T20:33
2026-05-15T20:33
мнения
павел шипилин
сша
украина
политика
европа
андрей ермак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155992684_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56a7bd69ce59d09da2d5ebe044a0b850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп потерял рычаги управления Европой, которая вместе с Украиной слишком увлеклась распилом колоссальных средств "помощи Киеву" для продолжения конфликта с РФ. Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал предупреждением о том, что кто-то и лидеров ЕС станет следующим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.На днях бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак был обвинен в легализации свыше 460 миллионов гривен на строительстве элитного жилья. Накануне высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов – Ермак сказал, что таких денег у него нет. По мнению Шипилина, заявления о том, что назначенных судом денег для внесения залога за Ермака нет – ложь и игра представителя клики Зеленского."Денег там полно, конечно, и для них эта сумма – сущие пустяки. Все это понимают, но они прибедняются, делая вид, что бессребреники и живут от зарплаты до зарплаты... Клоунские игрушечки. Хотя на самом деле ситуация серьезная", – прокомментировал он.Серьезная она в том числе для самого Ермака, который хоть и не является значимой политической фигурой, но правая рука Зеленского, и тем, кто хочет сегодня через него повлиять на ситуацию на Украине, совершенно нет дела, как долго он просидит в СИЗО и выйдет ли вообще, добавил Шипилин."Посадка" Ермака – дело рук команды президента США Дональда Трампа, уверен эксперт, вот только это "намек совершенно не Зеленскому", который для этого слишком малозначимая фигура.И европейская квазиэлита, и Зеленский со своими людьми совершают просто невероятный распил колоссальных средств, выделяемых Киеву в качестве помощи, "они купаются в коррупционных деньгах" и крайне заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, добавил он.В итоге Трамп, стремясь следовать формуле Анкориджа, оказался сегодня в невыносимых условиях, создаваемых Европой и Украиной, отметил Шипилин.Потому, считает политолог, облава на Ермака ни что иное, как предупреждение ЕС о том, что следующими могут быть они – кто-то из европейских лидеров, так что им "придется делать выбор между тюрьмой и деньгами, а это очень важно для политиков"."То есть, если вы, вассалы, нормального языка не понимаете, то получите, так сказать, по полной программе... А мы ведь знаем, что американцы прослушивают европейцев, и у них там компромат килограммов на 150 против каждого из их лидеров... То есть их надо приструнить и пригрозить тюрьмой", – говорит Шипилин.В пользу этой своей позиции эксперт приводит также тот факт, что в случае с Ермаком в финансовом плане "речь идет о сущих пустяках"."На фоне десятков, а то и сотен миллиардов долларов, из которых половина, наверное, разворована, всплывают какие-то десять миллионов.... Сажать-то, может, и посадят, но это не та сумма, которая может вызвать тревогу... Американцы знают прекрасно, в каких пропорциях делятся сумасшедшие деньги. То есть это явный намек ЕС – они заходят с этой стороны", - повел итог эксперт.Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народаРанее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что на главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов, которым нужна подконтрольная Украина, а не человек, сорвавшийся с цепи из-за страха.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и ставит на эскалациюВойна внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континентеЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
сша
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155992684_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_27a1d6a97be95523de4a879a3e9f405e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, павел шипилин, сша, украина, политика, европа, андрей ермак
Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
Арестом Ермака команда Трампа пригрозила лидерам ЕС – политолог Шипилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым
. Президент США Дональд Трамп потерял рычаги управления Европой, которая вместе с Украиной слишком увлеклась распилом колоссальных средств "помощи Киеву" для продолжения конфликта с РФ. Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал предупреждением о том, что кто-то и лидеров ЕС станет следующим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
На днях бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак был обвинен в легализации свыше 460 миллионов гривен на строительстве элитного жилья. Накануне высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов – Ермак сказал, что таких денег у него нет.
По мнению Шипилина, заявления о том, что назначенных судом денег для внесения залога за Ермака нет – ложь и игра представителя клики Зеленского.
"Денег там полно, конечно, и для них эта сумма – сущие пустяки. Все это понимают, но они прибедняются, делая вид, что бессребреники и живут от зарплаты до зарплаты... Клоунские игрушечки. Хотя на самом деле ситуация серьезная", – прокомментировал он.
Серьезная она в том числе для самого Ермака, который хоть и не является значимой политической фигурой, но правая рука Зеленского, и тем, кто хочет сегодня через него повлиять на ситуацию на Украине, совершенно нет дела, как долго он просидит в СИЗО и выйдет ли вообще, добавил Шипилин.
"Посадка" Ермака – дело рук команды президента США Дональда Трампа, уверен эксперт, вот только это "намек совершенно не Зеленскому", который для этого слишком малозначимая фигура.
"Зеленский не решает, дадут Украине деньги или нет. Он только попрошайничает и бьет своим маленьким кулачком по общеевропейскому столу. А решают... Макроны и все эти Мерцы. Поэтому, я считаю, что это очень серьезный нажим на европейцев прежде всего", – сказал Шипилин.
И европейская квазиэлита, и Зеленский со своими людьми совершают просто невероятный распил колоссальных средств, выделяемых Киеву в качестве помощи, "они купаются в коррупционных деньгах" и крайне заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, добавил он.
В итоге Трамп, стремясь следовать формуле Анкориджа, оказался сегодня в невыносимых условиях, создаваемых Европой и Украиной, отметил Шипилин.
"В связи с этими коррупционными связями между Брюсселем и Киевом совершенно невозможно договариваться о перемирии. А для Трампа это вопрос принципиальный, потому что он пообещал Путину (Владимир, президент РФ – ред.) еще в Анкоридже, что повлияет... Но европейцы отруливают, а Зеленский вообще хамит в открытую. Стена выстроилась, которую пробить своим авторитетом Трампу невозможно: завязаны слишком большие деньги", – прокомментировал Шипилин.
Потому, считает политолог, облава на Ермака ни что иное, как предупреждение ЕС о том, что следующими могут быть они – кто-то из европейских лидеров, так что им "придется делать выбор между тюрьмой и деньгами, а это очень важно для политиков".
"То есть, если вы, вассалы, нормального языка не понимаете, то получите, так сказать, по полной программе... А мы ведь знаем, что американцы прослушивают европейцев, и у них там компромат килограммов на 150 против каждого из их лидеров... То есть их надо приструнить и пригрозить тюрьмой", – говорит Шипилин.
В пользу этой своей позиции эксперт приводит также тот факт, что в случае с Ермаком в финансовом плане "речь идет о сущих пустяках".
"На фоне десятков, а то и сотен миллиардов долларов, из которых половина, наверное, разворована, всплывают какие-то десять миллионов.... Сажать-то, может, и посадят, но это не та сумма, которая может вызвать тревогу... Американцы знают прекрасно, в каких пропорциях делятся сумасшедшие деньги. То есть это явный намек ЕС – они заходят с этой стороны", - повел итог эксперт.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение
, что на главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов, которым нужна подконтрольная Украина, а не человек, сорвавшийся с цепи из-за страха.
По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей
функционирования нынешнего режима в Киеве.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке
, которую он принял.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: