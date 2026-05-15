Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Президент США Дональд Трамп потерял рычаги управления Европой, которая вместе с Украиной слишком увлеклась распилом колоссальных средств "помощи Киеву" для... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T20:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп потерял рычаги управления Европой, которая вместе с Украиной слишком увлеклась распилом колоссальных средств "помощи Киеву" для продолжения конфликта с РФ. Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал предупреждением о том, что кто-то и лидеров ЕС станет следующим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.На днях бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак был обвинен в легализации свыше 460 миллионов гривен на строительстве элитного жилья. Накануне высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов – Ермак сказал, что таких денег у него нет. По мнению Шипилина, заявления о том, что назначенных судом денег для внесения залога за Ермака нет – ложь и игра представителя клики Зеленского."Денег там полно, конечно, и для них эта сумма – сущие пустяки. Все это понимают, но они прибедняются, делая вид, что бессребреники и живут от зарплаты до зарплаты... Клоунские игрушечки. Хотя на самом деле ситуация серьезная", – прокомментировал он.Серьезная она в том числе для самого Ермака, который хоть и не является значимой политической фигурой, но правая рука Зеленского, и тем, кто хочет сегодня через него повлиять на ситуацию на Украине, совершенно нет дела, как долго он просидит в СИЗО и выйдет ли вообще, добавил Шипилин."Посадка" Ермака – дело рук команды президента США Дональда Трампа, уверен эксперт, вот только это "намек совершенно не Зеленскому", который для этого слишком малозначимая фигура.И европейская квазиэлита, и Зеленский со своими людьми совершают просто невероятный распил колоссальных средств, выделяемых Киеву в качестве помощи, "они купаются в коррупционных деньгах" и крайне заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, добавил он.В итоге Трамп, стремясь следовать формуле Анкориджа, оказался сегодня в невыносимых условиях, создаваемых Европой и Украиной, отметил Шипилин.Потому, считает политолог, облава на Ермака ни что иное, как предупреждение ЕС о том, что следующими могут быть они – кто-то из европейских лидеров, так что им "придется делать выбор между тюрьмой и деньгами, а это очень важно для политиков"."То есть, если вы, вассалы, нормального языка не понимаете, то получите, так сказать, по полной программе... А мы ведь знаем, что американцы прослушивают европейцев, и у них там компромат килограммов на 150 против каждого из их лидеров... То есть их надо приструнить и пригрозить тюрьмой", – говорит Шипилин.В пользу этой своей позиции эксперт приводит также тот факт, что в случае с Ермаком в финансовом плане "речь идет о сущих пустяках"."На фоне десятков, а то и сотен миллиардов долларов, из которых половина, наверное, разворована, всплывают какие-то десять миллионов.... Сажать-то, может, и посадят, но это не та сумма, которая может вызвать тревогу... Американцы знают прекрасно, в каких пропорциях делятся сумасшедшие деньги. То есть это явный намек ЕС – они заходят с этой стороны", - повел итог эксперт.Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народаРанее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что на главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов, которым нужна подконтрольная Украина, а не человек, сорвавшийся с цепи из-за страха.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и ставит на эскалациюВойна внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континентеЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

