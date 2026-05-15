Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму

2026-05-15T19:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина."Акция "Ночь музеев" проходит в Крыму с 2015 года, напомнила министр.Кроме того, в крымских музеях, находящиеся в ведении министерства культуры, пройдет День открытых дверей, когда посетить их можно будет бесплатно."18 мая 2026 года – в Международный день музеев, гостей будут ждать с 10:00 до 18:00. Чтобы обеспечить максимальный охват и удобство, часть музеев примет посетителей уже 17 мая", - уточнила она.По информации профильного министерства, на 1 мая текущего года крымские музеи посетили свыше 1,3 миллиона человек.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в период майских праздников город посетили свыше 170 тысяч туристов. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.В Крыму более 20 миллионов рублей выделили на техническую модернизацию 13 музеев, сообщал глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Всероссийская культурно-просветительская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 18 мая. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".

