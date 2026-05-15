Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр РИА Новости Крым, 15.05.2026
19:33 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
"В этом году, проходящем под эгидой Года единства народов России, мероприятия будут посвящены теме "Родное". Это позволит музеям глубже раскрыть локальную историю каждого уголка Крыма и уникальное достояние. Вечером 16 мая учреждения культуры предложат посетителям более 130 культурно-просветительских мероприятий, в том числе онлайн. Музеи готовы радовать своих посетителей богатым и разнообразным контентом, делая этот праздник незабываемым", - сказала Манежина.
"Акция "Ночь музеев" проходит в Крыму с 2015 года, напомнила министр.
Кроме того, в крымских музеях, находящиеся в ведении министерства культуры, пройдет День открытых дверей, когда посетить их можно будет бесплатно.
"18 мая 2026 года – в Международный день музеев, гостей будут ждать с 10:00 до 18:00. Чтобы обеспечить максимальный охват и удобство, часть музеев примет посетителей уже 17 мая", - уточнила она.
По информации профильного министерства, на 1 мая текущего года крымские музеи посетили свыше 1,3 миллиона человек.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в период майских праздников город посетили свыше 170 тысяч туристов. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.
В Крыму более 20 миллионов рублей выделили на техническую модернизацию 13 музеев, сообщал глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
Всероссийская культурно-просветительская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 18 мая. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".
