https://crimea.ria.ru/20260515/aktsiya-noch-muzeev-kak-podgotovilis-v-krymu-1156034471.html
Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T19:33
2026-05-15T19:33
2026-05-15T19:33
музеи крыма
"ночь музеев"
татьяна манежина
минкульт крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147005928_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7137b04d89323f338e93899ff6063495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина."Акция "Ночь музеев" проходит в Крыму с 2015 года, напомнила министр.Кроме того, в крымских музеях, находящиеся в ведении министерства культуры, пройдет День открытых дверей, когда посетить их можно будет бесплатно."18 мая 2026 года – в Международный день музеев, гостей будут ждать с 10:00 до 18:00. Чтобы обеспечить максимальный охват и удобство, часть музеев примет посетителей уже 17 мая", - уточнила она.По информации профильного министерства, на 1 мая текущего года крымские музеи посетили свыше 1,3 миллиона человек.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в период майских праздников город посетили свыше 170 тысяч туристов. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.В Крыму более 20 миллионов рублей выделили на техническую модернизацию 13 музеев, сообщал глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Всероссийская культурно-просветительская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 18 мая. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОНа экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147005928_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8bd28af9de4960fa9420cd62d3cbb01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музеи крыма, "ночь музеев", татьяна манежина, минкульт крыма, крым, новости крыма
Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" пройдет свыше 130 мероприятий
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, состоится свыше 130 культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
"В этом году, проходящем под эгидой Года единства народов России, мероприятия будут посвящены теме "Родное". Это позволит музеям глубже раскрыть локальную историю каждого уголка Крыма и уникальное достояние. Вечером 16 мая учреждения культуры предложат посетителям более 130 культурно-просветительских мероприятий, в том числе онлайн. Музеи готовы радовать своих посетителей богатым и разнообразным контентом, делая этот праздник незабываемым", - сказала Манежина.
"Акция "Ночь музеев" проходит в Крыму с 2015 года, напомнила министр.
Кроме того, в крымских музеях, находящиеся в ведении министерства культуры, пройдет День открытых дверей, когда посетить их можно будет бесплатно.
"18 мая 2026 года – в Международный день музеев, гостей будут ждать с 10:00 до 18:00. Чтобы обеспечить максимальный охват и удобство, часть музеев примет посетителей уже 17 мая", - уточнила она.
По информации профильного министерства, на 1 мая текущего года крымские музеи посетили свыше 1,3 миллиона человек.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что в период майских праздников город посетили свыше 170 тысяч туристов. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.
В Крыму более 20 миллионов рублей выделили на техническую модернизацию 13 музеев, сообщал
глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
Всероссийская культурно-просветительская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 18 мая. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте
, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: