https://crimea.ria.ru/20260515/7000-shagov-i-meditatsiya-v-rossii-utverdili-rekomendatsii-po-zozh-1156027898.html

7000 шагов и медитация: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ

7000 шагов и медитация: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ - РИА Новости Крым, 15.05.2026

7000 шагов и медитация: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ

Правительство России утвердило рекомендации по здоровому образу жизни граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T07:48

2026-05-15T07:48

2026-05-15T07:48

россия

общество

здоровье

красота и здоровье

совет эксперта

здоровое питание

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636532_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a2a125a305bed4f244870f36cb86e48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило рекомендации по здоровому образу жизни граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.Согласно утвержденным рекомендациям, завтракать следует в течение часа после пробуждения, лучше всего в промежутке между 7.00 и 9.00. При этом утренний прием пищи должен быть самым плотным – 30-40% от дневной нормы калорий. Ужинать стоит за три часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать промежутки в 4-5 часов.Из рациона рекомендуется исключить полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Также советуют ограничить использование наваристых мясных бульонов.Для соблюдения водного баланса, согласно документу, нужно выпивать один стакан воды комнатной температуры или слегка теплую воду сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить два-три глотка воды, а за 20-30 минут до еды - 100-150 миллилитров.Также следует проходить не менее 7000 шагов в день (30-50 минут ходьбы). Еще документом рекомендуется использовать лестницы вместо лифта, вставать или прохаживаться каждый час при сидячей работе.На сон рекомендуется отводить не менее 7-9 часов. Спать советуют при полной темноте в спальне и температуре в помещении от 18 до 20 градусов. Также за час-два часа до сна следует избегать экранов, не пить кофе после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся новые медицинские специальности и должностиВ Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в РоссииКрым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, здоровое питание