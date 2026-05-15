56 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов - РИА Новости Крым, 15.05.2026
56 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
21:07 15.05.2026 (обновлено: 21:32 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за 6 часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В период с 14.00 до 20.00 дежурными ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 22 вражеских беспилотников сбили в пятницу над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваторией Черного моря в период с 8.00 мск до 14.00 мск.
Также минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам - были уничтожены 355 дронов.
