355 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами - РИА Новости Крым, 15.05.2026
355 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами
Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА пытались атаковать Крым, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Калмыкию, Краснодарский край, а также над акватории Азовского и Каспийского морей.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Закрыты школы и детские сады в Октябрьском районе.
Над Крымом, Азовским морем и другими регионами сбили 355 беспилотников

07:52 15.05.2026 (обновлено: 08:05 15.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 23.00 14 мая до 7.00 15 мая перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
БПЛА пытались атаковать Крым, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Калмыкию, Краснодарский край, а также над акватории Азовского и Каспийского морей.
Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Закрыты школы и детские сады в Октябрьском районе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
