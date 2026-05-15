355 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА пытались атаковать Крым, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Калмыкию, Краснодарский край, а также над акватории Азовского и Каспийского морей.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Закрыты школы и детские сады в Октябрьском районе.

