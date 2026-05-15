30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ

30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T11:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе собрали около 30 тысяч кубических метров загрязненной нефтепродуктами воды и песка из-за беспилотной атаки киевского режима на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.В работах задействованы 445 человек и 112 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.16 ,20 и 28 апреля ВСУ совершили серию атак на Туапсе, что привело к серьезным последствиям, в том числе к пожарам на нефтекомплексе и разливу нефтепродуктов. В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали город, удар пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших. В Роспотребнадзоре сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.

