Рейтинг@Mail.ru
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/30-tysyach-kubov-nefteproduktov-sobrali-v-tuapse-posle-ataki-vsu-1156034812.html
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2026
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
В Туапсе собрали около 30 тысяч кубических метров загрязненной нефтепродуктами воды и песка из-за беспилотной атаки киевского режима на нефтеперерабатывающий... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T11:51
2026-05-15T11:51
туапсе
краснодарский край
кубань
разлив нефтепродуктов
экология
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155747949_0:191:3070:1917_1920x0_80_0_0_9c231c32b78f05b33f4bc0fe97b442a5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе собрали около 30 тысяч кубических метров загрязненной нефтепродуктами воды и песка из-за беспилотной атаки киевского режима на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.В работах задействованы 445 человек и 112 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.16 ,20 и 28 апреля ВСУ совершили серию атак на Туапсе, что привело к серьезным последствиям, в том числе к пожарам на нефтекомплексе и разливу нефтепродуктов. В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали город, удар пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших. В Роспотребнадзоре сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в ТуапсеВ Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системойПоедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
туапсе
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155747949_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e0f644085e66a859735b326fffcba5f5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, краснодарский край, кубань, разлив нефтепродуктов, экология, происшествия, новости
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ

В Туапсе собрали 30 тысяч "кубов" нефтепродуктов после атаки ВСУ – оперштаб

11:51 15.05.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкОчистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе собрали около 30 тысяч кубических метров загрязненной нефтепродуктами воды и песка из-за беспилотной атаки киевского режима на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.

"Всего, по состоянию на 15 мая, собрано и вывезено 29,9 тысячи кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси", – сказано в сообщении.

В работах задействованы 445 человек и 112 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.
16 ,20 и 28 апреля ВСУ совершили серию атак на Туапсе, что привело к серьезным последствиям, в том числе к пожарам на нефтекомплексе и разливу нефтепродуктов.
В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали город, удар пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Роспотребнадзоре сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.
2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой
Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
 
ТуапсеКраснодарский крайКубаньРазлив нефтепродуктовЭкологияПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских
14:17Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
14:06В Севастополе пляжи готовят к лету
13:53Минимальная безработица и рост ВВП – Путин оценил экономику России
13:42Освобождение Чаривного в Запорожской области открыло путь на Орехов 2:13
13:23Новости СВО: потери украинской армии за неделю исчисляются тысячами
13:05Буданов* сделал заявление о ситуации в украинской армии
12:53Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку Украины
12:49ВС России за неделю освободили три населенных пункта
12:38Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны
12:31Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
12:28Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочий
12:16Подросток тяжело ранен в Херсонской области
12:07Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР
11:5130 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
11:41Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:34Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
11:21Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
11:12Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа
11:00В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
Лента новостейМолния