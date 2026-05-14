Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет. Такое мнение в своем канале в МАКС высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятность замены Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака.В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. В четверг Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.По словам Медведева, дело против Ермака стало "ударом под дых" Зеленскому от его западных "друзей" и снова поставило вопрос о возможной замене главы киевского режима. Однако пока такой сценарий маловероятен, считает замглавы российского Совбеза.Поэтому Зеленскому, по его словам, в глазах лидеров европейских стран пока замены нет.В то же время России смена власти в Киеве была бы на руку, считает замглавы Совбеза, поскольку любой новый человек, пришедший на смену Зеленскому, "будет начинать с уничтожения наследия предшественника".Более того, сменщик может получить признание и защиту Запада даже за факт капитуляции, добавил Медведев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле призвали Зеленского вывести войска из ДонбассаУмерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет УкраиныТрамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине

