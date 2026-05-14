Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
2026-05-14T09:44
Зеленский пока безальтернативен для Европы – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет. Такое мнение в своем канале в МАКС высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятность замены Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. В четверг Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
По словам Медведева, дело против Ермака стало "ударом под дых" Зеленскому от его западных "друзей" и снова поставило вопрос о возможной замене главы киевского режима. Однако пока такой сценарий маловероятен, считает замглавы российского Совбеза.
"Кого на его (Зеленского – ред.) место? Внутри страны 404 (Украины – ред.) выжженное поле: иных уж нет, а те далече. Да, есть какой-то там британский (посол Украины в Британии Валерий) Залужный. Но у него нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах. На его раскрутку потребуется время", - пояснил Медведев.
Поэтому Зеленскому, по его словам, в глазах лидеров европейских стран пока замены нет.
В то же время России смена власти в Киеве была бы на руку, считает замглавы Совбеза, поскольку любой новый человек, пришедший на смену Зеленскому, "будет начинать с уничтожения наследия предшественника".
"Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное", - пояснил политик.
Более того, сменщик может получить признание и защиту Запада даже за факт капитуляции, добавил Медведев.
