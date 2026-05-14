Рейтинг@Mail.ru
Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/zamena-zelenskogo-medvedev-otsenil-veroyatnost-smeny-vlasti-v-kieve-1155992206.html
Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T09:44
2026-05-14T09:44
украина
новости
андрей ермак
владимир зеленский
киев
дмитрий медведев
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b80a0f85879a6ba7e5ad60633b1c85eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет. Такое мнение в своем канале в МАКС высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятность замены Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака.В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. В четверг Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.По словам Медведева, дело против Ермака стало "ударом под дых" Зеленскому от его западных "друзей" и снова поставило вопрос о возможной замене главы киевского режима. Однако пока такой сценарий маловероятен, считает замглавы российского Совбеза.Поэтому Зеленскому, по его словам, в глазах лидеров европейских стран пока замены нет.В то же время России смена власти в Киеве была бы на руку, считает замглавы Совбеза, поскольку любой новый человек, пришедший на смену Зеленскому, "будет начинать с уничтожения наследия предшественника".Более того, сменщик может получить признание и защиту Запада даже за факт капитуляции, добавил Медведев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле призвали Зеленского вывести войска из ДонбассаУмерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет УкраиныТрамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_843761f7d40218fa04583cfbf73792c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, андрей ермак, владимир зеленский, киев, дмитрий медведев, политика
Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве

Зеленский пока безальтернативен для Европы – Медведев

09:44 14.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет. Такое мнение в своем канале в МАКС высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятность замены Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. В четверг Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
По словам Медведева, дело против Ермака стало "ударом под дых" Зеленскому от его западных "друзей" и снова поставило вопрос о возможной замене главы киевского режима. Однако пока такой сценарий маловероятен, считает замглавы российского Совбеза.
"Кого на его (Зеленского – ред.) место? Внутри страны 404 (Украины – ред.) выжженное поле: иных уж нет, а те далече. Да, есть какой-то там британский (посол Украины в Британии Валерий) Залужный. Но у него нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах. На его раскрутку потребуется время", - пояснил Медведев.
Поэтому Зеленскому, по его словам, в глазах лидеров европейских стран пока замены нет.
В то же время России смена власти в Киеве была бы на руку, считает замглавы Совбеза, поскольку любой новый человек, пришедший на смену Зеленскому, "будет начинать с уничтожения наследия предшественника".
"Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное", - пояснил политик.
Более того, сменщик может получить признание и защиту Запада даже за факт капитуляции, добавил Медведев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
 
УкраинаНовостиАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийКиевДмитрий МедведевПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
09:44Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
09:34На Украине арестовали Ермака
09:23Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам
09:10Крымский мост – обстановка на утро четверга
08:48Крымчанин с поддельной "корочкой" МВД попался на перевозке наркотиков
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния