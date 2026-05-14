Рейтинг@Mail.ru
Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/zachem-v-rossii-vveli-obyazatelnyy-ekzamen-po-istorii-1156012020.html
Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T19:28
2026-05-14T19:28
история
россия
образование в крыму и севастополе
образование в россии
мнения
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127629010_0:61:3132:1822_1920x0_80_0_0_ed20dc70df74e3b8ddcd387cffc49bd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя допускать в будущем. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.Руководитель научного отдела Молодежного крыла РВИО в Крыму добавил, что такая инициатива будет довольно полезной для школьников.Вместе с тем, по словам Афтени, чтобы нивелировать нагрузку на детей, необходима правильная организация учебного процесса. Экзамен по истории не должен становиться дополнительным источником стресса для учеников.По его мнению, правильным подходом подготовки к экзамену станет внесение экзаменационных вопросов в школьные учебники для постепенного заучивания материала. Тогда ученикам не придется отдельно зазубривать информацию, чтобы подготовиться к аттестации.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзаменыДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127629010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbb9858b0e4ca75b5230800586b65eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, россия, образование в крыму и севастополе, образование в россии, мнения, общество
Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории

Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории – мнение

19:28 14.05.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУчебник по истории
Учебник по истории - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя допускать в будущем. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.
13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.

"История является таким главным справочником по жизни, в принципе, для всего мира, потому что из истории мы берем наши успехи, видим ошибки, которых стараемся не совершать в будущем. И это необходимо знать школьникам, необходимо ее учить, понимать, и, исходя из нее, строить будущее", – отметил Афтени.

Руководитель научного отдела Молодежного крыла РВИО в Крыму добавил, что такая инициатива будет довольно полезной для школьников.
Вместе с тем, по словам Афтени, чтобы нивелировать нагрузку на детей, необходима правильная организация учебного процесса. Экзамен по истории не должен становиться дополнительным источником стресса для учеников.

"И действительно, устный экзамен по истории будет дополнительной нагрузкой, но опять же, смотря как его реализовать. Подготовку к нему необходимо интегрировать в школьный процесс, а не вести отдельно", – считает собеседник.

По его мнению, правильным подходом подготовки к экзамену станет внесение экзаменационных вопросов в школьные учебники для постепенного заучивания материала. Тогда ученикам не придется отдельно зазубривать информацию, чтобы подготовиться к аттестации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены
Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
 
ИсторияРоссияОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииМненияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
18:52Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
18:35Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
18:22Глава "АвтоВАЗа" допустил появление беспилотных Lada
18:10Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
17:52Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
17:37Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
Лента новостейМолния