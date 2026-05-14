Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории

Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя допускать в будущем. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.Руководитель научного отдела Молодежного крыла РВИО в Крыму добавил, что такая инициатива будет довольно полезной для школьников.Вместе с тем, по словам Афтени, чтобы нивелировать нагрузку на детей, необходима правильная организация учебного процесса. Экзамен по истории не должен становиться дополнительным источником стресса для учеников.По его мнению, правильным подходом подготовки к экзамену станет внесение экзаменационных вопросов в школьные учебники для постепенного заучивания материала. Тогда ученикам не придется отдельно зазубривать информацию, чтобы подготовиться к аттестации.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзаменыДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков

