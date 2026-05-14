Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Изучение истории в современной школе является не просто интересным предметом, а настоящим справочником по жизни. Она высвечивает ошибки, которые нельзя допускать в будущем. Таким мнением поделился руководитель научного отдела Молодежного крыла Российского военно-исторического общества в Крыму Иван Афтени в эфире радио "Спутник в Крыму" отвечая на вопрос о необходимости введения устного экзамена по истории.
13 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года.
"История является таким главным справочником по жизни, в принципе, для всего мира, потому что из истории мы берем наши успехи, видим ошибки, которых стараемся не совершать в будущем. И это необходимо знать школьникам, необходимо ее учить, понимать, и, исходя из нее, строить будущее", – отметил Афтени.
Руководитель научного отдела Молодежного крыла РВИО в Крыму добавил, что такая инициатива будет довольно полезной для школьников.
Вместе с тем, по словам Афтени, чтобы нивелировать нагрузку на детей, необходима правильная организация учебного процесса. Экзамен по истории не должен становиться дополнительным источником стресса для учеников.
"И действительно, устный экзамен по истории будет дополнительной нагрузкой, но опять же, смотря как его реализовать. Подготовку к нему необходимо интегрировать в школьный процесс, а не вести отдельно", – считает собеседник.
По его мнению, правильным подходом подготовки к экзамену станет внесение экзаменационных вопросов в школьные учебники для постепенного заучивания материала. Тогда ученикам не придется отдельно зазубривать информацию, чтобы подготовиться к аттестации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. По его словам, вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.
