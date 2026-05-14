Яна Лантратова избрана омбудсменом РФ
2026-05-14T14:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Новым уполномоченным по правам человека в РФ избрана Яна Лантратова, возглавляющая думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Соответствующее решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента в четверг.Избрание состоялось по итогам рейтингового голосования депутатов. Рассматривались три кандидатуры: Яны Лантратовой (фракция "Справедливая Россия"), члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева (фракция КПРФ) и первого зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева (фракция ЛДПР). Лантратова получила наибольшее количество голосов парламентариев – 301. После объявления итогов голосования она принесла присягу уполномоченного по правам человека в РФ.Яна Лантратова родилась в 1988 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2011 году окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "связи с общественностью", в 2012 году - юридический факультет Северо-Западной академии государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС), в 2019 году - факультет психологии и педагогики Московского педагогического государственного университета. В 2006-2007 годах работала на телевидении, в 2009-2014 годах трудилась менеджером по рекламе и связям с общественностью ООО "Медицинский центр РАОМед плюс". С ноября 2012 года по декабрь 2018 года была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В 2017-2020 годах работала в структуре администрации президента России и Минэкономразвития России. С 2021 года - депутат Государственной думы VIII созыва от партии "Справедливая Россия".В марте 2025 года возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Госдума избрала Яну Лантратову уполномоченным по защите прав человека в РФ
14:15 14.05.2026 (обновлено: 14:27 14.05.2026)
