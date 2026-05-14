Рейтинг@Mail.ru
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260514/vyekhal-na-krasnyy-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-trolleybusom-v-simferopole-1156017652.html
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
В результате столкновения грузового автомобиля с троллейбусом в Симферополе пострадавших нет, в момент ДТП в троллейбусе находился один пассажир. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T17:22
2026-05-14T17:22
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
симферополь
дтп в крыму и севастополе
общественный транспорт
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156017346_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b39c9111279ae7754355e0a03eae38ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В результате столкновения грузового автомобиля с троллейбусом в Симферополе пострадавших нет, в момент ДТП в троллейбусе находился один пассажир. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.По предварительным данным, авария произошла в 15:41 на перекрестке улицы Глинки с проспектом Победы. В результате аварии грузовое авто опрокинулось на бок, а в троллейбусе оказались выбиты несколько стекол.Движение транспорта в районе ДТП затруднено.Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156017346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c19429ccba332ca64343d6432f5ddcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, дтп в крыму и севастополе, общественный транспорт, мвд по республике крым
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе

В Симферополе водитель троллейбуса выехал на красный свет и спровоцировал ДТП с грузовиком

17:22 14.05.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В результате столкновения грузового автомобиля с троллейбусом в Симферополе пострадавших нет, в момент ДТП в троллейбусе находился один пассажир. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По предварительным данным, авария произошла в 15:41 на перекрестке улицы Глинки с проспектом Победы. В результате аварии грузовое авто опрокинулось на бок, а в троллейбусе оказались выбиты несколько стекол.
"Водитель троллейбуса, двигаясь по улице Глинки в сторону проспекта Победы, на регулируемом перекрестке осуществил проезд на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter. В салоне троллейбуса находился 1 пассажир. В результате ДТП никто не пострадал", - проинформировали в МВД.
Движение транспорта в районе ДТП затруднено.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаСимферопольДТП в Крыму и СевастополеОбщественный транспортМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
15:45В Армянске мужчина в ходе ссоры зарезал гражданскую жену
15:40ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин
15:30Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты
15:21Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина
15:10Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
14:48В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
14:15Яна Лантратова избрана омбудсменом РФ
14:13Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%
14:01Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение
13:50Почти 1200 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
13:38Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе
Лента новостейМолния