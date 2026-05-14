ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
ВТБ отмечает интерес россиян к накопительным счетам: в условиях снижения ключевой ставки вкладчики начали массово переводить сбережения в более гибкие... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:13
втб, депозит, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. ВТБ отмечает интерес россиян к накопительным счетам: в условиях снижения ключевой ставки вкладчики начали массово переводить сбережения в более гибкие инструменты, сообщает пресс-служба банка.
Общий объем средств на накопительных счетах в Республике Крым и Севастополе увеличился с начала года на 15% и достиг 35 миллиардов рублей.
Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России.
"Мы фиксируем рост интереса к накопительным счетам с начала 2026 года. Этот продукт работает как электронный кошелек, но за счет капитализации процентов часто дает доходность выше, чем традиционные депозиты. Накопительные счета позволяют снимать и пополнять средства в любое время. Можно использовать отдельные счета для разных целей. Это простой и удобный инструмент, который переживает сейчас ренессанс", — заявил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
В банке ожидают, что тренд на переток средств в накопительные счета усилится во втором полугодии 2026 года на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
