ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.По его словам, Луганская Народная Республика освобождена полностью, под контролем ВСУ остается чуть более 15% территории Донецкой Народной Республики.Он также заявил, что российская армия в ходе СВО прочно владеет стратегической инициативой."В настоящее время российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения", - сказал секретарь Совбеза РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украине "аэропортное перемирие" с РоссиейУкраине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народаЗамена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в КиевеКогда закончится СВО - ответ Кремля
