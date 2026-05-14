ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.05.2026
ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
"С начала текущего года ими было освобождено более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов", - цитирует Шойгу РИА Новости.
По его словам, Луганская Народная Республика освобождена полностью, под контролем ВСУ остается чуть более 15% территории Донецкой Народной Республики.
Он также заявил, что российская армия в ходе СВО прочно владеет стратегической инициативой.
"В настоящее время российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.
