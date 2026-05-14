https://crimea.ria.ru/20260514/vs-rf-s-nachala-goda-osvobodili-bolee-80-naselennykh-punktov-1155997487.html

ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов

ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.05.2026

ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов

Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T11:20

2026-05-14T11:20

2026-05-14T11:20

сергей шойгу

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155997652_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_f8e78cf56ed79234bf5d3d3014df760b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.По его словам, Луганская Народная Республика освобождена полностью, под контролем ВСУ остается чуть более 15% территории Донецкой Народной Республики.Он также заявил, что российская армия в ходе СВО прочно владеет стратегической инициативой."В настоящее время российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения", - сказал секретарь Совбеза РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украине "аэропортное перемирие" с РоссиейУкраине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народаЗамена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в КиевеКогда закончится СВО - ответ Кремля

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости