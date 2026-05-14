https://crimea.ria.ru/20260514/vaktsina-ot-raka---pervye-pyat-patsientov-poluchili-preparat-i-prokhodyat-lechenie-1156005017.html

Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение

Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение

Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T14:01

2026-05-14T14:01

2026-05-14T14:01

вероника скворцова

новости

здравоохранение в россии

вакцина от рака

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150049776_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa21e7a56f7274114a1142b7ad11722b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Минздрав РФ ранее выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения ракаЗарегистрирована первая российская вакцина от коклюша и дифтерииВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вероника скворцова, новости, здравоохранение в россии, вакцина от рака, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)