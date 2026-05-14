Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение
2026-05-14T14:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Минздрав РФ ранее выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года.
Российскую вакцину от рака получили пять пациентов и еще 30 ее ожидают - Скворцова

14:01 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"В настоящее время у нас ожидают вакцинации (от колоректального рака - ред.) 35 пациентов. Из них первых пять уже имеют вакцину и находятся на лечении", - сказала Скворцова в интервью "Известиям".
Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.

"Что касается клинической эффективности, то, конечно, требуется длительное наблюдение, как минимум несколько месяцев, для того, чтобы можно было подтвердить, что уходят метастазы, уменьшается размер опухоли и так далее", - отметила Скворцова.

Минздрав РФ ранее выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года.
