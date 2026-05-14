Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение
Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T14:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Минздрав РФ ранее выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года.
